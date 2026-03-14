مخاطر عالية.. ماذا يحدث لمرضى الضغط عند تناول الفسيخ

السمك المملح هو سمك تم حفظه من خلال عملية التمليح والتجفيف، عادةً، يُنظف السمك أولاً، ثم يُغطى بالتساوي بالملح، ثم يُجفف تحت أشعة الشمس حتى يقل محتواه من الرطوبة.

يحتوي السمك المملح على مستويات عالية من الصوديوم (الملح)، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى ارتفاع ضغط الدم، كما أن ارتفاع ضغط الدم لفترات طويلة قد يُفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

أُجريت هذه الدراسة لتحديد مستويات الكوليسترول في دم الأفراد الذين يستهلكون السمك المملح بكميات كبيرة، باستخدام جهاز قياس الكوليسترول في نقاط الرعاية (POCT)، تم قياس مستويات الكوليسترول في دم 30 مشاركًا، من بين هؤلاء، كان لدى 15 مشاركًا ممن يستهلكون السمك المملح بانتظام متوسط أعلى مستوى للكوليسترول يبلغ 411.13 ملغم/ديسيلتر، بينما كان لدى 15 مشاركًا ممن لا يستهلكون السمك المملح بانتظام متوسط أعلى مستوى للكوليسترول يبلغ 213.8 ملغم/ديسيلتر.

تشير هذه الدراسة إلى وجود ارتباط بين تناول الأسماك المملحة وأنماط النظام الغذائي وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ويتوقف ذلك بشكل كبير على مدى تكرار تناول الأسماك المملحة، ونوعها، ومستوى الكوليسترول المتناول من مصادر غذائية أخرى.