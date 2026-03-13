هل تناول السمك في رمضان مفيد أم مضر للصائم؟.. الإجابة قد تفاجئك

هل مسموح بتناول السمك في رمضان يتساءل كثير من الصائمين خلال شهر رمضان عن نوعية الأطعمة المناسبة للإفطار أو السحور، ومن بين الأسئلة الشائعة: هل تناول السمك في رمضان مسموح أم قد يسبب مشكلات صحية؟، والحقيقة أن السمك يعد من الأطعمة الصحية التي يمكن تناولها في رمضان دون أي مشكلة، بل ينصح به خبراء التغذية لما يحتويه من عناصر غذائية مفيدة للجسم.



فالسمك غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن المهمة، كما أنه أخف على المعدة مقارنة ببعض اللحوم الحمراء، ما يجعله خيارا جيدا على مائدة الإفطار إذا تم تناوله بطريقة صحية.

فوائد تناول السمك في رمضان

يحتوي السمك على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بعد ساعات طويلة من الصيام، ومن أبرز فوائده:

مصدر غني بالبروتين

البروتين الموجود في السمك يساعد على تعويض الطاقة التي يفقدها الجسم أثناء الصيام، كما يساهم في بناء العضلات والحفاظ على صحة الجسم.

غني بالأحماض الدهنية المفيدة

تحتوي بعض أنواع السمك على أحماض أوميجا 3 التي تساعد على دعم صحة القلب وتقليل الالتهابات في الجسم.

سهل الهضم

يعتبر السمك من الأطعمة الخفيفة نسبيًا على المعدة مقارنة باللحوم الحمراء، لذلك قد يكون مناسبًا للإفطار خاصة لمن يعانون من مشكلات في الهضم.

أفضل طريقة لتناول السمك في رمضان

على الرغم من فوائد السمك، فإن طريقة الطهي تلعب دورًا مهمًا في مدى فائدته للجسم. فالقلي في الزيت بكميات كبيرة قد يجعل السمك ثقيلًا على المعدة ويزيد من الشعور بالانتفاخ أو الحموضة.

ولذلك ينصح خبير التغذية عبد الرحمن شمس فى تصريحات خاصة ل صدي البلد ، بتناول السمك المشوي أو المطهو في الفرن بدلاً من المقلي، لأن هذه الطرق الصحية تساعد على الحفاظ على القيمة الغذائية للسمك وتقلل من الدهون.

هل السمك يسبب العطش في الصيام؟

يعتقد البعض أن تناول السمك قد يسبب العطش في اليوم التالي من الصيام، لكن هذا الأمر لا يرتبط بالسمك نفسه بقدر ما يرتبط بطريقة الطهي وكمية الملح المستخدمة.

فإذا تم إضافة كميات كبيرة من الملح أو التوابل الحارة أثناء الطهي فقد يشعر الشخص بالعطش خلال ساعات الصيام، لذلك يُفضل تقليل الملح وشرب الماء بكميات كافية بين الإفطار والسحور.

هل يمكن تناول السمك في السحور؟

يفضل بعض الأشخاص تجنب تناول السمك في السحور لأن بعض أنواعه قد تكون ثقيلة نسبيًا على المعدة أو قد تسبب العطش إذا كانت مالحة. ولهذا يفضل تناول السمك في وجبة الإفطار بدلًا من السحور.

أما في السحور فمن الأفضل اختيار أطعمة خفيفة مثل الزبادي والفواكه أو الأطعمة الغنية بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

نصائح عند تناول السمك في رمضان

للحصول على فوائد السمك وتجنب أي مشكلات هضمية، ينصح باتباع بعض النصائح البسيطة:

عدم الإفراط في تناوله بكميات كبيرة

تجنب القلي في الزيت قدر الإمكان

تقليل كمية الملح والتوابل

تناوله مع الخضروات أو السلطة لتحسين الهضم.