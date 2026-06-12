أروع معاني الوفاء.. دونجا يتبرع بـ50 ألف جنيه لدعم الإسماعيلي وإنقاذ الدراويش

في لفتة تعكس الانتماء والوفاء للنادي الإسماعيلي، أعلن محمود عبد العاطي "دونجا"، لاعب الدراويش السابق، مساهمته في حملة دعم النادي، من خلال التبرع بمبلغ 50 ألف جنيه، للمساهمة في تجاوز الأزمة المالية التي يمر بها النادي العريق.

تأتي مبادرة دونجا ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها أبناء ورموز الإسماعيلي لدعم القلعة الصفراء، في ظل الجهود المبذولة لتوفير الموارد المالية اللازمة وإنهاء الملفات العالقة ورفع أزمة القيد، بما يضمن عودة الفريق إلى مكانته الطبيعية بين كبار الكرة المصرية.

وأكدت جماهير الدراويش أن موقف دونجا يجسد روح الوفاء والانتماء، ويبعث برسالة مهمة تؤكد أن أبناء الإسماعيلي لا يتخلون عن ناديهم في الأوقات الصعبة، مشيدين بمبادرته التي لاقت ترحيبًا واسعًا بين محبي النادي.

ويواصل أبناء الإسماعيلي ورموزه التاريخية التكاتف من أجل مساندة النادي، في مشهد يعكس حجم الحب والانتماء الذي يحظى به "الدراويش" لدى جماهيره وأبنائه في مختلف المواقع.