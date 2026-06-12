كأس العالم 2026 | كندا تتأخر بهدف أمام البوسنة في الشوط الأول

تأخر منتخب كندا بهدف نظيف أمام منتخب البوسنة والهرسك، في الشوط الأول من المبارا المقامة بينهما الآن في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف البوسنة في الدقيقة 21 عن طريق يوفو لوكيتش، من ركلة ركنية؛ إثر استغلاله خطأ مدافعي منتخب كندا.



تشكيل منتخب كندا

حراسة المرمى: ماكسيم كريباو.

خط الدفاع: أليستر جونسون – لوك دي فوجيروليس – ديريك كورنيليس – ريتشي لاريا.

خط الوسط: تاجون بوتشانان – إسماعيل كونيه – ستيفان إيستاكيو – ليام ميللر.

خط الهجوم: جوناثان ديفيد – تاني أولاسي.

تشكيل منتخب البوسنة

حراسة المرمى: نيكولا فاساليتش.

خط الدفاع: عمار ديدتش – نيكولا كاتيتش – تاريك موهاريموفيتش – سعيد كولاسيناك.

خط الوسط: إسمير باجاركتاريفيتش – إيفان باسيتش – بنجامين تاهيروفيتش – عمار ماميتش.

خط الهجوم: إرميدين ديميروفيتش – جوفو لوكيتش.