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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

برواتب تصل إلى 18 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مدينة 6 أكتوبر والعين السخنة

فرص عمل جديدة
فرص عمل جديدة
خالد يوسف

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تفاصيل فرص العمل المتوفرة للشباب، حيث كشفت وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة في عدد من المجالات والتخصصات المختلفة داخل إحدى شركات الهندسة والإنشاءات الكبرى، برواتب مجزية تصل إلى 18 ألف جنيه شهريًا، وكذلك توافر عدة فرص بمدينة 6 أكتوبر في تخصصات فنية وإنتاجية متنوعة، وذلك برواتب مجزية تبدأ من 7427 وتصل إلى 16125 جنيها، وذلك في إطار جهود الدولة لفتح مجالات تشغيل جديدة للشباب، وتوفير فرص تتناسب مع مختلف المؤهلات والخبرات.

فرص عمل بشركة هندسية في منطقة العين السخنة

أوضحت الوزارة، أن فرص العمل الجديدة تأتي ضمن نشرة التوظيف الدورية لشهر يونيو 2026، لدى إحدى شركات الهندسة والإنشاءات الكبرى العاملة في منطقة العين السخنة، وذلك في عدد من التخصصات الفنية والإدارية.

وشملت الوظائف المطلوبة عددًا من التخصصات المتنوعة التي تناسب مختلف المؤهلات والخبرات، وجاءت على النحو التالي:

- مترجم «من الجنسين»: عدد 10 موظفين.

- عامل: عدد 10 موظفين.

- أمن إداري: عدد 4 موظفين.

- سباك: عدد 3 موظفين.

- كهربائي: عدد 3 موظفين.

- لحام: عدد 2 موظفين.

- فني دهانات: عدد 2 موظفين.

- حجار: عدد 1 موظف.

الشروط والمميزات

حددت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط للمتقدمين، وهي:

- المؤهل الدراسي: مؤهل عالي، فوق متوسط، أو متوسط حسب متطلبات كل مهنة.

- السن: أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 21 إلى 35 سنة.

- الراتب: يبدأ من 8000 جنيه ويصل إلى 18000 جنيه، ويتم تحديده حسب المهنة ومستوى الخبرة.

- فترة الاختبار: يوجد فترة اختبار محددة بشهر واحد قبل التثبيت.

طريقة التقديم على الوظائف

وأوضحت الوزارة أن هذه الوظائف تقع في منطقة العين السخنة «قطعة 2-01-08 - مطور تيدا مصر»، مشيرة إلى أنه على الراغبين في التقدم للوظائف المعلنة إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي: «[email protected]».

وظائف عمل في مدينة 6 أكتوبر

أعلنت وزارة العمل عن توافر عدة فرص بمدينة 6 أكتوبر في تخصصات فنية وإنتاجية متنوعة

الوظائف المطلوبة

-  الفنيون المتخصصون

- عدد (4) فني صيانة كهربائية: براتب 16.125 جنيه.

- عدد (3) فني صيانة ميكانيكية: براتب 13.693 جنيه.

- عدد (2) فني مكبس: براتب 10.717 جنيه.

ـ الجودة والإنتاج

- عدد (10) مراقب جودة: براتب 7721 جنيها.

- عدد (40) عامل إنتاج: براتب 7427 جنيها.

الشروط والمزايا

حددت الوزارة مجموعة من الشروط العامة للمتقدمين، بأن يكونوا من حملة المؤهلات المتوسطة، كما تتوفر بعض الوظائف لمن يجيد القراءة والكتابة فقط «حسب طبيعة المهنة»، على أن يتم تحديد الراتب النهائي وفقاً للتخصص والمسمى الوظيفي.

طريقة التقديم

وللراغبين في الاستفسار أو التقدم لشغل هذه الوظائف، يرجى التواصل عبر الرقم الهاتفي التالي: 01015151112، أو الذهاب إلى مقر العمل في مدينة 6 أكتوبر - المدينة الصناعية الثانية.

برواتب تصل إلى 18 ألف جنيه فرص عمل جديدة فرص العمل المتوفرة للشباب وزارة العمل فرص تتناسب مع مختلف المؤهلات

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