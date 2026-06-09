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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

برواتب تصل إلى 14700.. فرص عمل جديدة للشباب في عدد من التخصصات

برواتب تصل لى 14700.. فرص عمل جديدة للشباب في عدد من التخصصات
برواتب تصل لى 14700.. فرص عمل جديدة للشباب في عدد من التخصصات
ولاء عادل

كشفت وزارة العمل عن توافر مجموعة من الوظائف الجديدة للشباب من الجنسين، بالتعاون مع إحدى سلاسل الهايبر ماركت الكبرى، وذلك ضمن جهودها لتوفير فرص تشغيل حقيقية ودعم الباحثين عن العمل في مختلف المحافظات.

وتتنوع الوظائف المطروحة بين المهن الفنية والخدمية والإدارية، مع رواتب شهرية مجزية تختلف بحسب طبيعة الوظيفة والخبرة المطلوبة.

وظائف المخبوزات والحلويات

تشمل الوظائف المتاحة في هذا القطاع ما يلي:

  • شيف حلواني شرقي: راتب 14,774 جنيهًا.
  • خباز أفرنجي: راتب 14,774 جنيهًا.
  • شيف طعمية: راتب 14,774 جنيهًا.
  • خباز لبناني: راتب 13,410 جنيهات.
  • خباز بلدي: راتب 13,410 جنيهات.

وظائف إعداد وتجهيز الأغذية

أعلنت الوزارة أيضًا عن الحاجة إلى عدد من العاملين في تخصصات الأغذية والمطابخ، وتشمل:

  • شيف مشويات: 13,410 جنيهات.
  • جزار: 12,042 جنيهًا.
  • شيف سلطات: 12,042 جنيهًا.
  • شيف أجبان: 12,042 جنيهًا.
  • سماك: 11,359 جنيهًا.
  • أمين مخزن: 11,359 جنيهًا.
  • شيف عصائر: 10,675 جنيهًا.

وظائف متاحة بدون خبرة

أتاحت الوزارة عددًا من الفرص المناسبة للراغبين في دخول سوق العمل لأول مرة، ومنها:

  • كاشير: 10,675 جنيهًا.
  • فرد أمن: 10,675 جنيهًا.
  • موظف مبيعات داخلية: 9,993 جنيهًا.

وتُعد هذه الوظائف فرصة مناسبة لحديثي التخرج أو الراغبين في اكتساب خبرة عملية داخل القطاع الخاص.

شروط الالتحاق بالوظائف

حددت وزارة العمل مجموعة من الضوابط للتقديم، من أبرزها:

  • الحصول على مؤهل متوسط أو عالٍ بحسب طبيعة الوظيفة.
  • ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عامًا.
  • توافر خبرة من سنتين إلى خمس سنوات لبعض الوظائف الفنية.
  • عدم اشتراط الخبرة لوظائف الأمن والكاشير والمبيعات.

مميزات فرص العمل

توفر الوظائف المطروحة عددًا من المزايا للعاملين، منها:

  • رواتب شهرية مناسبة.
  • فرص للتطوير الوظيفي واكتساب الخبرات.
  • العمل داخل إحدى الشركات الكبرى في قطاع التجزئة.
  • تنوع التخصصات المطلوبة بما يناسب مختلف المؤهلات.

مكان إجراء المقابلات

أوضحت الوزارة أن المقابلات الشخصية تُجرى في إميرالد بلازا، منطقة التجمع الأول بجوار أكاديمية الشرطة.

أرقام التواصل والاستفسار

للتقديم أو الحصول على مزيد من المعلومات، يمكن التواصل عبر:

  • 01102388877
  • 01149955795

أهم المعلومات عن الوظائف

  • عدد كبير من التخصصات الفنية والخدمية متاح للتقديم.
  • الرواتب تبدأ من 9,993 جنيهًا.
  • أعلى راتب يصل إلى 14,774 جنيهًا.
  • وظائف متاحة لأصحاب الخبرات وللمتقدمين دون خبرة.
  • الحد الأقصى للسن 35 عامًا.
فرص عمل فرصة عمل وظيفة وظائف وزارة العمل

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