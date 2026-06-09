فرص عمل وهمية.. القبض على سيدة تدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط القائمة على إدارة شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بنطاق محافظة القاهرة.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) بإدارة شركة "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج (كائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، وإيهامهم بقدرتها على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة وبحوزتها ( صور ضوئية "لعقود عمل ، وجوازات سفر لراغبى السفر للعمل بالخارج "- دفاتر "إيصالات أمانة ، تحديد مواعيد لراغبى السفر للعمل بالخارج" - أكلاشيه خاص بالشركة – هاتفى محمول ، لاب توب "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.