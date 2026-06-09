مشاجرة داخل مركز تجميل.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على صيدلانية بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام فتاة بالتعدى عليها بالسب داخل أحد مراكز التجميل بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 / الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه من المجنى عليها (صيدلانية – مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) بتضررها من (طبيبة تعمل بالمركز المشار إليه – مقيمة بدائرة القسم) لحدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات مالية حول قيمة جلسة التجميل قامت على إثرها بالتعدى عليها بالسب.

أمكن ضبط المشكو فى حقها.. وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





