إصابة 16 عاملاً في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي بكفر الشيخ

شهد الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ، اليوم، إصابة 16 عاملًا بإصابات متنوعة، وذلك إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال على الطريق بالقرب من قرية سيدي إبراهيم الدسوقي بنطاق مركز مطوبس.

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بكفر الشيخ بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددًا من العمال ووجود مصابين.

هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بـ 17 سيارة إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى رشيد المركزي بمحافظة البحيرة لقربه من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم.

وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق.