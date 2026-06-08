محافظ كفر الشيخ: تطوير المنظومة الصحية استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل

ناقش المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مع الدكتور محمود الديب، المنسق العام لمشروعات «حياة كريمة»، عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وحرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، ومنسق عام مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والمهندس إسلام المكي، منسق حياة كريمة بالقطاع الصحى بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفر الشيخ أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة بأقسام الطوارئ، مع ضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية بكفاءة وجودة عالية داخل جميع المستشفيات والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه يتم متابعة جاهزية المنشآت الطبية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل في من خلال 17 مستشفى و207 وحدات صحية ومراكز طبية موزعة على مستوى المراكز والمدن والقرى، بما يضمن وصول الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين في نطاقهم الجغرافي، إلى جانب الربط الإلكتروني المتكامل بين المنشآت الصحية.

شدد محافظ كفر الشيخ على أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا نوعيًا في مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، ودعم الأقسام التخصصية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتحقيق منظومة صحية حديثة تليق بأبناء كفرالشيخ.