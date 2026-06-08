أوقاف كفر الشيخ تهنئ إمامًا لحصوله على الماجستير في الشريعة الإسلامية

هنأ الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، الباحث الشيخ زكريا أحمد جلال زكريا الشاملي إمام وخطيب بإدارة أوقاف قلين؛ بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية من المعهد العالي للدراسات الإسلامية، عن رسالته العلمية بعنوان: «الأسئلة والأجوبة في البيان النبوي - دراسة دعوية»، وذلك بتقدير امتياز.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تنمية المواهب العلمية لأبنائها، ودعم مسيرتهم العلمية والمعرفية، وتشجيع الأئمة والباحثين على مواصلة البحث العلمي وخدمة العلوم الشرعية والدعوية.

وأعرب وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ للباحث الشيخ زكريا الشامي، عن خالص دعواته بدوام التوفيق والسداد، ومزيد من التقدم والرقي.