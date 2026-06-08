رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد لجان الثانوية بمعاهد بيلا | صور

أدى طلاب القسم العلمي بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، صباح اليوم الاثنين، امتحان مادة الرياضيات البحتة ضمن امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية.

بلغ عدد المتقدمين للامتحان 5359 طالبًا وطالبة داخل 30 لجنة رئيسية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية الأزهرية بالمحافظة، وسط أجواء اتسمت بالهدوء والاستقرار، ومتابعات ميدانية مكثفة لقيادات المنطقة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب والطالبات.

وفي إطار حرص قيادات المنطقة على المتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات، أجرى الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، جولة تفقدية بمجمع لجان إدارة بيلا التعليمية الأزهرية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل داخل اللجان والتأكد من توافر جميع التجهيزات اللازمة التي تضمن أداء الطلاب امتحاناتهم في أجواء مناسبة.

وشملت الجولة تفقد اللجان الامتحانية ومتابعة انتظام دخول الطلاب إلى مقار الامتحانات، والتأكد من الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، فضلًا عن متابعة توفير سبل الراحة والرعاية اللازمة للطلاب، بما يساعدهم على أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر وفي أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

كما تابع رئيس المنطقة أعمال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المنطقة، والتي تواصل أعمالها على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتنسيق المستمر مع اللجان بمختلف الإدارات التعليمية الأزهرية، ورصد أي ملاحظات أو معوقات قد تطرأ والتعامل الفوري معها، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية على مستوى المنطقة كافة.

وأكد الشيخ عبد اللطيف طلحة، أن المتابعة الميدانية ستستمر طوال فترة الامتحانات بمختلف اللجان، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ التربوي المناسب للطلاب، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية ويكفل أداء الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة.