قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول في حزب الله يفجّر مفاجأة: تصريحات ترامب بشأن تواصلنا معه غير صحيحة
5 مدربين سوبر.. من الأقرب لقيادة الأهلي خلال الفترة القادمة| أسماء مفاجآة
السعر انخفض بالأسواق.. اعرف البيض الأحمر والأبيض والبلدي بكام؟
وزير الصحة: المنصة الوطنية للسياحة العلاجية توفر خدمات بتكلفة أقل 50%
انخفاض جديد في سعر كرتونة البيض البلدي وتراجع أكثر من 14 سلعة غذائية اليوم
العواصف والملاعب.. مطبات مبكرة تواجه منتخبات كأس العالم 2026
وكالة تسنيم: إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية في إيران حتى إشعار آخر
نعينع ينفي إيقافه عن العمل بالإذاعة.. ويؤكد: الأخبار المتداولة غير صحيحة
مسؤول إسرائيلي: ننسق مع واشنطن لفصل جبهة إيران عن لبنان
القبض على المتهمين بالتعدى على سائق توك توك بالضرب في بني سويف
مباحث الدقهلية تكشف ملابسات محاولة طالب ثانوي دخول لجنة بالإعدادية
مونديال 2026.. كل ما تريد معرفته عن منتخب السعودية والقيمة التسويقية لـ"الأخضر"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد لجان الثانوية بمعاهد بيلا | صور

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمود زيدان

أدى طلاب القسم العلمي بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، صباح اليوم الاثنين، امتحان مادة الرياضيات البحتة ضمن امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية.

بلغ عدد المتقدمين للامتحان 5359 طالبًا وطالبة داخل 30 لجنة رئيسية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية الأزهرية بالمحافظة، وسط أجواء اتسمت بالهدوء والاستقرار، ومتابعات ميدانية مكثفة لقيادات المنطقة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب والطالبات.

وفي إطار حرص قيادات المنطقة على المتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات، أجرى الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، جولة تفقدية بمجمع لجان إدارة بيلا التعليمية الأزهرية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل داخل اللجان والتأكد من توافر جميع التجهيزات اللازمة التي تضمن أداء الطلاب امتحاناتهم في أجواء مناسبة.

وشملت الجولة تفقد اللجان الامتحانية ومتابعة انتظام دخول الطلاب إلى مقار الامتحانات، والتأكد من الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، فضلًا عن متابعة توفير سبل الراحة والرعاية اللازمة للطلاب، بما يساعدهم على أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر وفي أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

كما تابع رئيس المنطقة أعمال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المنطقة، والتي تواصل أعمالها على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتنسيق المستمر مع اللجان بمختلف الإدارات التعليمية الأزهرية، ورصد أي ملاحظات أو معوقات قد تطرأ والتعامل الفوري معها، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية على مستوى المنطقة كافة.

وأكد الشيخ عبد اللطيف طلحة، أن المتابعة الميدانية ستستمر طوال فترة الامتحانات بمختلف اللجان، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ التربوي المناسب للطلاب، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية ويكفل أداء الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة.

كفر الشيخ رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

منتخب فرنسا

فرنسا تتصدر قائمة أغلى منتخبات كأس العالم 2026.. تليها إنجلترا وإسبانيا

رضا بوبو

بوبو: لم أتوقع تتويج الزمالك بالدوري.. وكنت أرى بيراميدز الأقرب

الحسين عموته

كريم رمزي: الحسين عموتة ليس خيارًا أول بالنسبة للأهلي.. ولكنه الأقرب لتدريب الفريق

بالصور

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد