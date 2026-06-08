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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش خطة عمل القافلة الطبية المجانية| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

ناقش المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عددًا من الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي وآليات تنفيذ القافلة الطبية المجانية الشاملة التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية والوصول بالخدمات الطبية المتكاملة إلى الأسر الأولى بالرعاية داخل قرى المحافظة، مقدمًا خالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المتواصل للمبادرات الصحية والإنسانية والتنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير الرعاية الطبية للفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، والدكتور محمد مصطفي، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ومنسق عام القوافل الطبية والمجتمع المدني بمجلس الوزراء، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الدولة المصرية تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، وتواصل تنفيذ المبادرات والقوافل الطبية التي تسهم في توفير الخدمات العلاجية المجانية داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني يمثل نموذجًا ناجحًا لتحقيق العدالة الصحية والوصول بالخدمة الطبية إلى مستحقيها في مختلف المناطق.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن القافلة الطبية تنطلق من مركز بيلا وتبدأ بتخصص الرمد، ضمن برنامج متكامل يضم عددًا من التخصصات الطبية تشمل الباطنة والعظام والجلدية والأنف والأذن والحنجرة والأطفال، إلى جانب صرف العلاج بالمجان وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحويل الحالات التي تستدعي تدخلات متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة، بما يضمن تقديم خدمة علاجية متكاملة للفئات المستهدفة من كبار السن وذوي الهمم والأطفال والأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن القافلة تستمر خلال الفترة من الاثنين 8 يونيو 2026 وحتى الخميس 11 يونيو 2026، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا تقديم المحافظة كامل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان نجاح القافلة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

كما قدم ممثلو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري درعًا تذكارية إلى المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر لأعمال القوافل الطبية والإنسانية بالمحافظة، ودوره في تيسير تنفيذ المبادرات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

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