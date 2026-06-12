بطل الجولة 13 يحصد أفضل ممثل من مهرجان الداخلة

حصد الفنان حلمي الدريدي جائزة أفضل ممثل من مهرجان الداخلة السينمائي عن دوره في فيلم “الجولة 13”، للمخرج محمد علي نهدي.



ينتمي “الجولة 13” إلى الدراما الإنسانية، مقدّمًا قصة مؤثرة عن تقبّل ما يبدو مستحيلاً. ويتتبع رحلة كمال، بطل الملاكمة السابق، الذي تخلّى عن أمجاده الرياضية من أجل حياة عائلية هادئة، قبل أن تنقلب حياته إثر إصابة ابنه الصغير صبري بمرض خطير يهدد مستقبله.



في مواجهة المرض، تتمسّك سامية بخيط الأمل مهما بدا واهنًا، بينما يغرق كمال في الغضب والعجز، في حين يواجه الطفل صبري مصيره بشجاعة تفوق سنّه، ليصبح مصدر قوة لوالديه. وبين الحب والخوف واليأس، تجد العائلة نفسها في مواجهة قرارات مصيرية ومعركة قاسية ضد القدر، في رحلة مؤلمة تبحث عن الخلاص والمعنى، ويقدّم الفيلم معالجة حسّاسة للصراع بين القوة والهشاشة داخل الروح البشرية، طارحًا أسئلة وجودية حول الأبوة والفقدان والقدرة على الصمود.وأقيمت الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الداخلة الدولي للفيلم، بمدينة الداخلة المغربية خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو الجاري، وتعكس الأعمال المتنافسة تنوعًا جغرافيًا وموضوعيًا واسعًا، حيث تتناول قضايا الهوية والذاكرة والصراعات الإنسانية والتحولات الاجتماعية.



الفيلم الذي تتولى GAWL مهام توزيعه خارج العالم العربي افتتح عروضه العالمية في Tallinn Black Nights Film Festival، قبل أن يلتقي جمهوره العربي لأول مرة ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث حصدت بطلته عفاف بن محمود جائزة أفضل أداء تمثيلي في مسابقة آفاق السينما العربية. كما تُوّج الفيلم بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الفجر السينمائي الدولي بإيران.