قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد الشرع: لا نية للتدخل العسكري في لبنان.. والأولوية لوقف الحرب
عراقجي: الاتفاق المؤقت مع واشنطن خطوة أولى.. والملف النووي سيُناقش لاحقا
عميد كلية الدعوة: استقرار الأسرة الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع
ترامب يدعم منتخب أمريكا قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026.. وبوتشيتينو يتعهد بإسعاد الجماهير
"العلاج في الشارع" بديل فعّال.. خبير يكشف أسباب عودة المدمنين للتعاطي
قبل عيد ميلاد ترامب | سمير فرج يكشف مفاجأة خلال ساعات
تبدأ من 749 ألف جنيه.. 5 سيارات كهربائية موديل 2026 في مصر
كأس العالم 2026 | كندا تتأخر بهدف أمام البوسنة في الشوط الأول
التعليم العالي: الجامعات المصرية حققت قفزات ملحوظة على خريطة التصنيفات الدولية
طلاب الثانوية الأزهرية في اختبار حقيقي أمام الفيزياء غدا
بسبب برمودا .. منع مستشار زاهي حواس من دخول حديقة عامة بمدينة فوة الأثرية
هل أرباح الودائع البنكية حلال؟.. أمين الإفتاء يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل أرباح الودائع البنكية حلال؟.. أمين الإفتاء يجيب

أرباح الودائع البنكية
أرباح الودائع البنكية
أحمد سعيد

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه حول حكم أرباح الودائع البنكية وزكاتها، حيث قال السائل: «لدي مبلغ 8500 جنيه في البنك كوديعة، وأرباحه تساعدني في المصاريف، فهل هذه الأرباح حلال أم حرام؟ وهل تجب الزكاة على الأرباح أم على أصل المبلغ؟».

حكم أرباح الودائع البنكية وزكاتها

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن أرباح البنوك جائزة شرعًا وحلال، وفقًا لفتوى دار الإفتاء المصرية، ولا حرج على السائل في الانتفاع بها.

وأشار إلى أن الأصل في الزكاة أن تكون على أصل المال إذا بلغ النصاب، ويُضاف إليه ما يُدخر من الأرباح، وتُخرج الزكاة عن الجميع بنسبة 2.5% سنويًا.

وأضاف أنه في حال كانت الأرباح تُصرف أولًا بأول، وكانت الحاجة قائمة إلى أصل المال، فيجوز الأخذ بفتوى دار الإفتاء التي تتيح إخراج 10% من الأرباح عند قبضها دون انتظار حولان الحول، سواء كانت تُصرف شهريًا أو ربع سنوي أو غير ذلك، ويُعد ذلك مجزئًا شرعًا.

كما لفت إلى أنه في حالة وجود وديعة بنكية يُعتمد على عائدها للمعيشة، وبلغت النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21)، فإنه يكفي إخراج 10% من الأرباح عند قبضها، خاصة في الحالات التي تستدعي التيسير، ويُجزئ ذلك بإذن الله تعالى.

هل فوائد البنوك حلال ؟

وكان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد أن مسألة فوائد البنوك من المسائل التي يتكرر السؤال عنها كثيرًا، مشيرًا إلى أنه تلقى سؤالًا من رجل كبير على المعاش أوضح فيه أنه ادخر أموال عمره ووضعها في البنك ويعيش من عائدها، لكنه أصبح في حيرة بعد أن سمع آراء متباينة بين من يقول بالحِلّ ومن يقول بالتحريم، مما جعله غير مرتاح وخائفًا أن تكون أمواله حرامًا، خاصة أنه إذا سحبها فلن يستطيع إقامة مشروع وقد يتعرض لضياعها أو إنفاقها ثم يضطر إلى السؤال.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "اعمل ايه"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أنه واجه مواقف مشابهة، حيث أوقفه رجل على المعاش وأخبره أنه كان يملك 500 ألف جنيه، ونصحه أحدهم بعدم وضعها في البنك وإعطائها لشخص يتاجر له بها، فقرر أن يجرب بنصف المبلغ أولًا، لكنه فوجئ بخسارته، وبقي يتوسل ليسترد أمواله دون جدوى، لافتًا إلى أن مثل هذه الوقائع تتكرر مع كثير من الناس.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان أن القاعدة التي يرددها دائمًا في هذه المسألة هي: “من ابتُلي فليُقلِّد من أجاز”، مبينًا أن فوائد البنوك مسألة فرع فقهي كغيرها من الفروع الفقهية التي وقع فيها خلاف بين العلماء، ويجوز للإنسان أن يأخذ فيها بقول من أجاز حفاظًا على ماله، خاصة إذا كان لا يُحسن التجارة ولا يعرف كيف يدير مشروعًا.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا كان الإنسان يُحسن التجارة فليتاجر، فهذا خير وبركة، أما إذا كان لا يُحسنها، وكان هذا المبلغ هو مصدر عيشه الذي يستطيع من خلاله أن يحيا حياة كريمة، فله أن يضعه في وديعة أو شهادة ويأخذ عائدها، مقلدًا من أجاز ذلك من أهل العلم.

وشدد الشيخ عويضة عثمان على أنه لا ينبغي للناس أن يظلوا في حيرة بين أقوال متعددة دون استقرار، مؤكدًا أن سماع الآراء المتعارضة دون الرجوع لأهل الاختصاص يوقع الإنسان في اضطراب، قائلًا: ضع أموالك في البنك وخذ عائدها وعِش به، وربنا إن شاء الله يتقبل منك.

حكم أرباح الودائع البنكية الودائع البنكية الشيخ أحمد عبد العظيم أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء حكم أرباح الودائع البنكية وزكاتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب

أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطا في عيار 21 خلال أسبوع

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

تموين

أسباب وقف بطاقات التموين واستبعاد أصحابها من منظومة الدعم

منتخب مصر

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

حسين عموتة

الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار

سعر الذهب

زاد 180 جنيها.. الذهب يجدد صعوده في أول تعاملات مساء اليوم

ترشيحاتنا

وفاة والد المنتج مصطفى العوضي

نقابة السينمائيين تنعى والد المنتج مصطفى العوضي

فيلم حين يكتب الحب

محمد هاني يستكمل تصوير 50% من «حين يكتب الحب»

هبة مجدي وزوجها يزوران يحيى الفخراني في منزله

لقاء يهز القلب وينعش الروح.. هبة مجدي وزوجها يزوران يحيى الفخراني في منزله

بالصور

الصور الأولى من حفل زفاف زياد ابن الفنان سيد رجب

حفل زفاف ابن سيد رجب
حفل زفاف ابن سيد رجب
حفل زفاف ابن سيد رجب

طريقة عمل المارشميلو في المنزل.. وصفة اقتصادية بمكونات بسيطة

طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو

دراسة تحذر .. ضرب الأطفال يؤثر على تحصيلهم الدراسي ويزيد فرص عدوانيتهم

تعرض الأطفال للعقاب البدني أكثر عرضة لمشكلات تعليمية
تعرض الأطفال للعقاب البدني أكثر عرضة لمشكلات تعليمية
تعرض الأطفال للعقاب البدني أكثر عرضة لمشكلات تعليمية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأناناس؟ تعزيز المناعة

فوائد الأناناس الصحية
فوائد الأناناس الصحية
فوائد الأناناس الصحية

فيديو

محمد صلاح

عقد لـ 3 مواسم.. فنربخشة التركي يسعى لضم مو صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد