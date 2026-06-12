قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: خدمات علاجية مجانية لمواطني القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بكفر الشيخ
الاتحاد الأوروبي: حل الدولتين المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
انفجار وحريق ضخم في نادٍ رياضي بأمستردام يُصيب 7 أشخاص
صعّد لهجته ضد إيران .. ترامب: لا مكان لـ"حسن النية"وهجمات هرمز مرفوضة
اتهامات ونفي وتصريحات جريئة.. القصة الكاملة في أزمة سعد الصغير والراقصة شمس
الصفحة الرسمية لـ هاني شاكر تحيي الذكرى الأربعين لرحيله
وزير الخارجية ونظيره السويسري يؤكدان على أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
بين القوانين والجدل الإنساني.. هل يُمنع إطعام الحيوانات الضالة في العالم؟
هل يواصل الذهب صعوده؟.. توقعات بقفزات جديدة حتى 7500 جنيه
طاقم برازيلي لإدارة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
أخبار السيارات| BYD تفاجئ العالم ببطارية تشحن خلال 5 دقائق.. دينزا تطلق أول سيارة بقوة 1139 حصانا.. الذكاء الصناعي يبدأ في تصميم العربيات
فتح تحقيق فوري.. وفاة طيار ومتدربة بالأكاديمية المصرية للطيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الكلاب نجسة وتنقض الوضوء ؟.. الإفتاء تجيب

هل الكلاب نجسة وتنقض الوضوء ؟.. الإفتاء تجيب
هل الكلاب نجسة وتنقض الوضوء ؟.. الإفتاء تجيب
شيماء جمال

هل الكلاب نجسة وتنقض الوضوء ؟ سؤال يشغل بال الكثير، وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن لمس الكلب لا ينقض الوضوء لأن الطهارة إذا ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن رفعها إلا بدليل شرعي، ولا دليل في النقض من مس الكلب.

وأوضح أمين الفتوى خلال إجابته عن سؤال «هل يجوز لمس الكلاب وكيف نتطهر منه؟»، أنه يجوز لمس الكلاب، ولا مانع من ذلك والتطهر من ذلك يكون بغسل اليد وليس كل لمس للكلاب يترتب عليه انتقال النجاسة، فاللمس الذى ينقل النجاسة هو أن تكون يدك رطبة أو الكلب رطبا، أما لو كانت يدك جافة وجسم الكلب جاف فهذا لا ينقل النجاسة، فهذا على مذهب الحنفية.

وبيًن أن هذا كله على من يرى نجاسة الكلب، وإلا فمذهب المالكية يرى أن جسم الكلب ليس بنجس، وأن النجس يكون لعابه فقط فلو لمست جسده فلا شيء عليك.

هل لمس الكلب أو لعابه ينقض الوضوء

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن لمس الكلب أو لعابه لا ينقض الوضوء لأن الطهارة إذا ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن رفعها إلا بدليل شرعي، ولا دليل في النقض من مس الكلب أو لعابه لذلك لم يذكره العلماء في نواقض الوضوء .

وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « ما حكم صلاتي وقراءة القرآن لأنني أتعامل مع كلاب حراسة؟»، أن قراءة القرآن والصلاة لا حرج بهما فيجب عليك أن تتوضأ وتصلى ولكن الإشكال لديك فى مسألة الكلاب حيث قال كثير من المشايخ أن الكلاب طاهرة وهذا على المختار للفتوى وهو ما عليه فقهاء المالكية.


وأشار إلى أن لمس الكلب لا ينقض الوضوء وكذلك لا ينقل إليك النجاسة فيمكن أن تلمسه ولا حرج فى ذلك وستكون الصلاة صحيحة.


هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟

اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب فرأى الشافعية والحنابلة أن أي جزء في الكلب نجس، بينما ذكر المذهب الحنفي أن الكلب طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته، فهذه الأشياء نجسة، وعند المذهب المالكي الكلب كله طاهر، هو وسائر رطوباته -عرقه-.

حكم مس الكلب

إن كان مسّه بدون رطوبة فإنه لا ينجّس اليد على المذهب المالكي، وإن كان مسّه برطوبة فإن هذا يوجب تنجس اليد على رأي كثير من أهل العلم، ويجب غسل اليد بعده سبع مرّات إحداها بالتراب.

أما الأواني فإنه إذا ولغ الكلب في الإناء -أي شرب منه- يجب غسل الإناء سبع مرّات إحداها، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرّات إحداها بالتراب»، والأفضل أن يكون التراب في الغسلة الأولى.

تطهير الإناء والملابس والجسد من نجاسة الكلب

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب غسل الإناء سبعًا إحداهن بالتراب إذا ولغ الكلب فيه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» أخرجه مسلم في صحيحه، والمستحب أن يجعل التراب في الغسلة الأولى؛ لموافقته لفظ الخبر؛ أو ليأتي الماء عليه بعده فينظفه، ومتى غسل به أجزأه؛ لأنه روي في حديث: «إحداهن بالتراب»، وفي رواية أخرى: «أولاهن» وفي رواية ثالثة: «في الثامنة»، ومحل التراب من الغسلات غير مقصود.وعند الحنفية الغسل الواجب ثلاث مرات بغير تراب، وذهب المالكية إلى أنه يندب غسل الإناء سبعًا، ولا تتريب مع الغسل، وعليه فمن تيسر له العمل بمذهب الشافعية والحنابلة بغسله سبعًا إحداهن بالتراب فذلك أولى؛ للخروج من الخلاف، وإلا فيجوز غسله ثلاث مرات بغير تتريب، كما ذهب إليه الحنفية.

كيفية غسل الإناء بالتراب بسبب نجاسة الكلب 

له عدة طرق:

1- أن يغسل بالماء ثم نذر التراب عليه، 2- أن نذر التراب عليه ثم نتبعه الماء، 3- أن نخلط التراب بالماء ثم نغسل به الإناء.
 

حكم اقتناء الكلب

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة، كالصيد والحراسة، أو للماشية، أو للزرع، ومساعدة الضرير وغير ذلك من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها، ويجوز تربية الكلب الصغير الذي يتوقع تعليمه الصيد؛ أو لاتخاذه لهذه المنافع المذكورة، ولا ينبغي اتخاذه لغير ما ذكر من منافع.

الوضوء الكلاب نواقض الوضوء الكلب لمس الكلب أو لعابه ينقض الوضوء مس الكلب حكم اقتناء الكلب حكم مس الكلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطا في عيار 21 خلال أسبوع

ابراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبد الجواد يكشف عن أولي صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تبدأ بعد 8 أيام| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ..مواعيد رسمية نهائية

أمريكا وإيران

العقوبات ومضيق هرمز.. النص الكامل لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

سعد الصغير والراقصة شمس

سعد الصغير يكشف المستور في أزمته مع الراقصة شمس: اتعرضت للابتزاز والتهديد وما حصلش جواز بينا

أمين عمر

للتاريخ.. طاقم تحكيم مصري كامل بقيادة أمين عمر يقود ثاني مباريات كأس العالم

ترشيحاتنا

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: نظام جديد لتنفيذ أحكام القضاء والتحكيم على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار

الاستثمار: تعاون بين المؤسسات التعليمية والاقتصادية لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | تناول هذه الأكلات ينظف الكبد من السموم.. أطعمة تُرهق الكلى

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وزير الري ونائب محافظ الشرقية يتفقدان تطهير ترعة السعيدية بأبو حماد

وزير الري
وزير الري
وزير الري

من هي سفيرة كأس العالم المكسيكية لعام 2026؟

سلمى حايك
سلمى حايك
سلمى حايك

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد