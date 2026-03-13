عشان تاكله في العيد.. طريقة تخليل السردين في المنزل

تخليل السردين في المنزل من أكثر الأمور التي تشغل بال العديد خلال هذه الفترة بالأخص مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.



قدمت الشيف نونا، على قناة بانوراما فود طريقة تخليل السردين في البيت بأسهل الخطوات.

مقادير تخليل السردين

سردين

ملح

كركم

شطة

خل بسيط

طريقة تخليل السردين

يغسل السردين تحت الماء الجاري ثم نضعه فى مصفاه حتى يتصفى تماما او نضعه بالفرن مشغل مسبقا ثم نغلقه ونضع السردين فى صينية ثم نضعه فى الفرن حتى يجف تماما من الماء الموجود به ثم نبدأ بتخليله..

نضع كمية من الملح والشطة والكركم ونخلطهم جيدا ثم نغلف السردين بالتتبيلة جيدا ثم نقوم بوضعه فى اكياس الثلاجة وبعد الانتهاء من الكمية نضع قليل من الخل ثم نخرج الهواء من الكيس تماما ثم نغلقه ونضعه بداخل عدد من الاكياس بداخل بعضها ثم نلفه جيدا ونحفظه فى مكان مغلق لمدة اربع او خمس ايام وبعد يومين نقوم بتقليبه حتى ينضج من جميع النواحي.

