جهزي للعيد.. طريقة تحضير بسكويت جوز الهند

يعد البسكويت من المخبوزات الرئيسية على السفرة في عيد الفطر، ويمكن تحضير بسكويت جوز الهند بالخطوات في المنزل .

مقادير بسكويت جوز الهند

4 كوب دقيق

2 كوب جوز هند

كوب ونصف سمنة

3 بيضة

فانيليا

2 كوب سكر بودرة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

طريقة تحضير بسكويت جوز الهند

أخلطي بالمضرب الكهربي السكر والسمن معا جيدا

أضيفي البيض والفانيليا ويقلب كل الخليط جيدا

ضعي الدقيق وجوز الهند والبيكنج بودر والملح

قلبي كل الخليط حتى الحصول على عجينة

شكلي العجين كرات وسط وتبطط ويرش الوجه بجوز الهند

يوضع البسكويت في الفرن حتى تمام النضج.