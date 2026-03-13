قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

نظمت قيادة قوات الصاعقة احتفالية بحضور عدد من قدامى

قادة قوات الصاعقة وعدد من أسر الشهداء الذين سطر أبنائهم أروع ملاحم البطولة والفداء دفاعا عن أمن الوطن واستقراره، وذلك بالتزامن مع احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

بدأت الإحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الأبرار وعزف سلام الشهيد ، كما تم عرض فيلم تسجيلي جسد بطولات رجال الصاعقة منذ نشأتها وما قدموه من تضحيات ستظل محفورة فى ذاكرة الوطن ووجدان شعبه.

وألقى اللواء أح عبد القادر عمارة حبيب قائد قوات الصاعقة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب

القوات المسلحة للحضور.

وأشار إلى أن الشهداء سيظلون دائما رمزا خالدا للفداء والتضحية وأن ما قدموه من بطولات سيظل نبراسا يضىء طريق الأجيال القادمة من أبناء القوات المسلحة.

وفى ختام الاحتفالية تم تكريم عددا من أسر الشهداء تقديرا لتضحيات أبنائهم الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة فى الشجاعة والفداء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ، وحرصا من القوات المسلحة على إحياء ذكرى أبطالها الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.