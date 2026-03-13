قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
محمد إبراهيم

نظمت قيادة قوات الصاعقة احتفالية بحضور عدد من قدامى
قادة قوات الصاعقة وعدد من أسر الشهداء الذين سطر أبنائهم أروع ملاحم البطولة والفداء دفاعا عن أمن الوطن واستقراره، وذلك بالتزامن مع احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

بدأت الإحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الأبرار وعزف سلام الشهيد ، كما تم عرض فيلم تسجيلي جسد بطولات رجال الصاعقة منذ نشأتها وما قدموه من تضحيات ستظل محفورة فى ذاكرة الوطن ووجدان شعبه.

وألقى اللواء أح عبد القادر عمارة حبيب قائد قوات الصاعقة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب
القوات المسلحة للحضور.

وأشار إلى أن الشهداء سيظلون دائما رمزا خالدا للفداء والتضحية وأن ما قدموه من بطولات سيظل نبراسا يضىء طريق الأجيال القادمة من أبناء القوات المسلحة.

وفى ختام الاحتفالية تم تكريم عددا من أسر الشهداء تقديرا لتضحيات أبنائهم الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة فى الشجاعة والفداء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ، وحرصا من القوات المسلحة على إحياء ذكرى أبطالها الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

