فرج عامر: الزواج السري أحد أسباب تراجع مستوى لاعبي كرة القدم

أثار المهندس فرج عامر، الجدل في أحدث ظهور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي: "الزواج السري احد اسباب تراجع مستوي عدد كبير من لاعبي كرة القدم".

أعلن محمد الشناوي ، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم، تكليف محاميه الخاص باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد بلوجر نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إدعاءات تفيد بارتباطها والزواج منه، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة ويمثل تشهيرًا وإساءة إلى سمعته.

تفاصيل الواقعة

بدأت الأزمة بعد تداول منشور عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله فتاة أنها متزوجة من حارس مرمى الأهلي. وسرعان ما أثار المنشور حالة من الجدل بين المتابعين، قبل أن يخرج الشناوي لينفي بشكل قاطع صحة تلك المزاعم، مؤكدًا أنه لا يعرف صاحبة الادعاء من الأساس.

تحرك قانوني لمواجهة الشائعات

وعلى خلفية انتشار هذه الادعاءات، قرر الحارس الدولي التحرك قانونيًا، حيث كلف فريقه القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة الفتاة بتهمة نشر أخبار كاذبة والإساءة إلى سمعته، فضلًا عن استغلال اسمه لإثارة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.