إيران تطالب بسحب استضافة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. التفاصيل الكاملة وفقا لقانون العمل الجديد
استقالة المسلمة الوحيدة في اللجنة الاستشارية للحريات الدينية التابعة لـ ترامب
أزمة الطاقة.. أسعار النفط تقفز مجددا فوق مستوى 100 دولار للبرميل
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ خيبر شكان مواقع إسرائيلية في القدس وتل أبيب وإيلات
العمل تفتح حوار لمناقشة طلبات بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابيةالعمالية
زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب وسط تركيا
حرب إيران تشعل الخلاف بين مستشاري ترامب.. وإعلان النصر المزيف للخروج من الورطة
بحضور وزراء الخارجية والري والتعليم العالي.. توقيع اتفاقية كرسي اليونسكو لإدارة وحوكمة المياه العابرة للحدود
الحكومة الصومالية تحذر من خطط إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية بأرض الصومال
هجوم بالمسيرات على مصفاة نفط في كردستان العراق
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد عيد عبد الملك يكشف أسباب فشل انتقاله إلى ميدلزبره الإنجليزي

أحمد عيد عبد الملك
أحمد عيد عبد الملك
حمزة شعيب

كشف أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك وحرس الحدود السابق، تفاصيل فشل انتقاله إلى نادي ميدلزبره الإنجليزي خلال فترة لعبه مع حرس الحدود، مؤكدًا أن إدارة ناديه السابق رفضت التفريط فيه رغم وجود مفاوضات جدية.

وقال عبد الملك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار إن المفاوضات بدأت خلال تواجد الفريق في جنوب إفريقيا، حيث تحدث المدير الفني للنادي الإنجليزي مع محمد شوقي بعد مباراة جمعت البرازيل والولايات المتحدة، واستفسر عنه بشكل جيد.

وأوضح أن مسؤولي ميدلزبره حاولوا التواصل مع إدارة حرس الحدود لإتمام الصفقة، إلا أن النادي رفض رحيله في عام 2009، رغم جدية المفاوضات.

وأضاف عبد الملك أنه تلقى عرضًا آخر في عام 2008 من نادي شتوتجارت الألماني، وكان عمره آنذاك 28 عامًا، وتم الاتفاق على المقابل المالي الذي بلغ نحو 2 مليون يورو، لكن إدارة حرس الحدود رفضت أيضًا رحيله عن الفريق.

وتطرق اللاعب السابق إلى خسارة منتخب مصر أمام الجزائر في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2010، مؤكدًا أن هناك عوامل خارج الملعب أثرت على الفريق، إلى جانب الأجواء المحيطة بالمباراة.

وأشار إلى أن البعض تعامل مع مواجهة السودان وكأن المنتخب قد تأهل بالفعل إلى كأس العالم، وهو ما انعكس على تركيز اللاعبين، مضيفًا: "قصرنا داخل الملعب بنسبة كبيرة، وبعد مباراة مصر والجزائر في القاهرة عدنا إلى الفندق وكأننا حسمنا التأهل بالفعل".

احمد عيد عبد الملك حرس الحدود الدوري المصري

