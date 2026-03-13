أحمد عيد عبد الملك يكشف أسباب فشل انتقاله إلى ميدلزبره الإنجليزي

كشف أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك وحرس الحدود السابق، تفاصيل فشل انتقاله إلى نادي ميدلزبره الإنجليزي خلال فترة لعبه مع حرس الحدود، مؤكدًا أن إدارة ناديه السابق رفضت التفريط فيه رغم وجود مفاوضات جدية.

وقال عبد الملك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار إن المفاوضات بدأت خلال تواجد الفريق في جنوب إفريقيا، حيث تحدث المدير الفني للنادي الإنجليزي مع محمد شوقي بعد مباراة جمعت البرازيل والولايات المتحدة، واستفسر عنه بشكل جيد.

وأوضح أن مسؤولي ميدلزبره حاولوا التواصل مع إدارة حرس الحدود لإتمام الصفقة، إلا أن النادي رفض رحيله في عام 2009، رغم جدية المفاوضات.

وأضاف عبد الملك أنه تلقى عرضًا آخر في عام 2008 من نادي شتوتجارت الألماني، وكان عمره آنذاك 28 عامًا، وتم الاتفاق على المقابل المالي الذي بلغ نحو 2 مليون يورو، لكن إدارة حرس الحدود رفضت أيضًا رحيله عن الفريق.

وتطرق اللاعب السابق إلى خسارة منتخب مصر أمام الجزائر في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2010، مؤكدًا أن هناك عوامل خارج الملعب أثرت على الفريق، إلى جانب الأجواء المحيطة بالمباراة.

وأشار إلى أن البعض تعامل مع مواجهة السودان وكأن المنتخب قد تأهل بالفعل إلى كأس العالم، وهو ما انعكس على تركيز اللاعبين، مضيفًا: "قصرنا داخل الملعب بنسبة كبيرة، وبعد مباراة مصر والجزائر في القاهرة عدنا إلى الفندق وكأننا حسمنا التأهل بالفعل".