تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد جراحة القولون.. فيديو
وزير البترول: مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز في غرب المتوسط
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
فرج عامر: الزواج السري أحد أسباب تراجع مستوى لاعبي كرة القدم
لأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967.. المسجد الأقصى يغلق أبوابه في الجمعة الأخيرة من رمضان
وزير البترول: الاستعداد المبكر لتأمين احتياجات الصيف المقبل من الطاقة
إيران تطالب بسحب استضافة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. التفاصيل الكاملة وفقا لقانون العمل الجديد
استقالة المسلمة الوحيدة في اللجنة الاستشارية للحريات الدينية التابعة لـ ترامب
أزمة الطاقة.. أسعار النفط تقفز مجددا فوق مستوى 100 دولار للبرميل
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ خيبر شكان مواقع إسرائيلية في القدس وتل أبيب وإيلات
العمل تفتح حوار لمناقشة طلبات بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابيةالعمالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عرض عربي ضخم لـ معتمد جمال.. هل يرحل عن الزمالك؟

معتمد جمال
معتمد جمال
سارة عبد الله

كشف الناقد الرياضي خالد علي، عن عروض خارجية لمعتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، بعد تألقه مع القلعة البيضاء الفترة الأخيرة.

وكتب خالد علي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “عرض عربي ضخم لـ معتمد جمال للتعاقد معه والرحيل عن الزمالك”.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن قائمة  الفريق  المسافرة للكونغو برازفيل  لخوض مباراة أوتوهو  المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي  - مهدي سليمان  - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد إبراهيم  - بارون أوشينج- محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - السيد أسامة - محمود بنتايج - أحمد فتوح.

خط الوسط : أحمد ربيع - محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل "فرنسي" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبدالله السعيد - آدم كايد - خوان بيزيرا- أحمد شريف - شيكو بانزا .

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - عدي الدباغ .

خالد علي معتمد جمال الزمالك

