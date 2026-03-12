قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من دراما رمضان إلى ساحات المحاكم| قانون الأحوال الشخصية يحسم أزمة رؤية الأبناء بعد الطلاق.. خبير نفسي يكشف التأثير الخفي لانفصال الوالدين على نفسية الأطفال
دعاء قيام الليل .. من أفضل أوقات الاستجابة فاغتنمها بهذه الكلمات
تحذير من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة
البحرين تضبط خلية تجسس مرتبطة بإيران وتستهدف مواقع حيوية.. تفاصيل
ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة
وفاة بحار وإنقاذ 38 آخرين.. هجوم تخريبي يستهدف ناقلتي نفط بالعراق
من كورونا لأوكرانيا لإيران.. أبو العينين بملتقى الجبهة: نعيش أزمات مستوردة من الخارج كل سنتين
الضاحية الجنوبية في قبضة الموت.. 634 قتيلا في غارات إسرائيلية على بيروت
في مرحلة الحسم.. الأهلي يطلب حكامًا أجانب لمواجهتي الزمالك وبيراميدز
رقص بملابس خارجة.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة
محمد أضا يدافع عن معتمد جمال: أداء الزمالك اتطور ورحيله غير منطقي

انتقد الإعلامي محمد طارق أضا بعض الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي التي طالبت برحيل معتمد جمال عقب خسارة فريقه أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن هذه المطالبات غير عادلة وتجاهلت جهود المدير الفني في إعادة الروح للفريق.

وأوضح أضا خلال حلقة برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد أن المدير الفني أعاد الحماس والمنافسة للزمالك، رغم الصعوبات والتحديات التي يواجهها الفريق هذا الموسم، مضيفًا أن أداء الفريق يعكس تطورًا ملحوظًا ويجعل المنافسة على لقب الدوري أكثر إثارة.

وأشار أضا إلى أن الدوري المصري هذا الموسم يُعد من أفضل المواسم في تاريخ البطولة من حيث قوة المنافسة على القمة، بين فرق بيراميدز والأهلي ونادي الزمالك وسيراميكا كليوباترا، مؤكدًا صعوبة التكهن بالفريق الذي سيحصد اللقب في نهاية الموسم.

واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الموسم قدم نسخة ممتعة ومثيرة من الدوري المصري، موجّهًا الشكر لجميع الأندية على مساهمتها في إعادة الإثارة والمتعة للجماهير بعد سنوات من المنافسة الأقل حدة.

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

شيخ الأزهر

بالصور

بعد إعلان زواجها من محمد الشناوي.. 10 صور لـ رنا أحمد

سعر هيونداي كوبيه 2005 المستعملة

سنحول المحنة إلى منحة.. أبو العينين يضع خريطة استراتيجية لتوطين الصناعات وتحويل تداعيات الحرب لفرص اقتصادية

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

