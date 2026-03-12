محمد أضا يدافع عن معتمد جمال: أداء الزمالك اتطور ورحيله غير منطقي

انتقد الإعلامي محمد طارق أضا بعض الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي التي طالبت برحيل معتمد جمال عقب خسارة فريقه أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن هذه المطالبات غير عادلة وتجاهلت جهود المدير الفني في إعادة الروح للفريق.

وأوضح أضا خلال حلقة برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد أن المدير الفني أعاد الحماس والمنافسة للزمالك، رغم الصعوبات والتحديات التي يواجهها الفريق هذا الموسم، مضيفًا أن أداء الفريق يعكس تطورًا ملحوظًا ويجعل المنافسة على لقب الدوري أكثر إثارة.

وأشار أضا إلى أن الدوري المصري هذا الموسم يُعد من أفضل المواسم في تاريخ البطولة من حيث قوة المنافسة على القمة، بين فرق بيراميدز والأهلي ونادي الزمالك وسيراميكا كليوباترا، مؤكدًا صعوبة التكهن بالفريق الذي سيحصد اللقب في نهاية الموسم.

واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الموسم قدم نسخة ممتعة ومثيرة من الدوري المصري، موجّهًا الشكر لجميع الأندية على مساهمتها في إعادة الإثارة والمتعة للجماهير بعد سنوات من المنافسة الأقل حدة.