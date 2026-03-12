بنجلاديش تطالب واشنطن السماح لها بشراء النفط من روسيا

أفادت تقارير إعلامية بأن بنجلاديش طلبت موافقة الولايات المتحدة على السماح لها بشراء النفط من روسيا في ظل ضغوط نقص الإمدادات.

وفي وقت سابق ، قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف ، إنه يناقش مع الولايات المتحدة مسألة تخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي، وذلك في أعقاب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي حول احتمال تخفيف القيود.

وكتب دميترييف - على منصة "إكس" تعليقًا على التصريح – "نناقش هذا مع الولايات المتحدة، لأن العقوبات الغربية أثبتت أنها تلحق ضررًا بالاقتصاد العالمي". وفق وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد صرح بأن السلطات الأمريكية قد تتجه إلى مزيد من تخفيف العقوبات على النفط الروسي في ظل التطورات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

كما أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن واشنطن سمحت للهند بمواصلة مشتريات النفط الروسي لضمان استمرار عمل مصافي النفط في جنوب آسيا، في ظل توقف الملاحة عبر مضيق هرمز.