مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
كامويش يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
بسبب الصين.. اليابان خالية من الباندا للمرة الأولى منذ 1972
أبو مازن: القرارات الإسرائيلية الأخيرة تتطلب موقفا حاسما من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي
مدبولي: هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة أحد أهم ملفات العمل خلال هذه المرحلة
موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 8.. قبل رمضان أم بعده؟
وزير الاتصالات يؤكد استكمال التوسع في الخدمات الرقمية لبناء مجتمع رقمى متكامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

موسكو: روسيا تأمل في إزالة جميع الحواجز أمام التعاون التجاري مع بنجلاديش

أ ش أ

 أعرب السفير الروسي لدى بنجلاديش ألكسندر خوزين اليوم الأربعاء عن أمل بلاده في إزالة جميع العقبات التي تقوض التعاون التجاري مع بنجلاديش من خلال الحوار البناء.

وذكر خوزين- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء تاس الروسية- "أنه على الرغم من التحديات التي تواجه إنشاء سلاسل التوريد، وإجراء المدفوعات البنكبة، إلا أننا نأمل من خلال الحوار البناء أن نزيل تمامًا جميع العقبات التي تواجه تجارتنا حاليًا، الأمر الذي سيصب بالطبع في مصلحة البلدين".

كما أشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه في ديسمبر 2022 وتحت ضغط من واشنطن اضطرت دكا لمنع 69 سفينة تابعة لشركات شحن روسية مختلفة مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية من دخول موانئها.

يُشار إلى أن غدا الخميس، ستعقد بنجلاديش انتخابات برلمانية واستفتاء وطني.. وسيجري التصويت بعد 18 شهرًا من تنصيب الحكومة المؤقتة بقيادة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ أغسطس 2024، عقب استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وسط احتجاجات حاشدة.

