موسكو: روسيا تأمل في إزالة جميع الحواجز أمام التعاون التجاري مع بنجلاديش

أعرب السفير الروسي لدى بنجلاديش ألكسندر خوزين اليوم الأربعاء عن أمل بلاده في إزالة جميع العقبات التي تقوض التعاون التجاري مع بنجلاديش من خلال الحوار البناء.

وذكر خوزين- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء تاس الروسية- "أنه على الرغم من التحديات التي تواجه إنشاء سلاسل التوريد، وإجراء المدفوعات البنكبة، إلا أننا نأمل من خلال الحوار البناء أن نزيل تمامًا جميع العقبات التي تواجه تجارتنا حاليًا، الأمر الذي سيصب بالطبع في مصلحة البلدين".

كما أشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه في ديسمبر 2022 وتحت ضغط من واشنطن اضطرت دكا لمنع 69 سفينة تابعة لشركات شحن روسية مختلفة مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية من دخول موانئها.

يُشار إلى أن غدا الخميس، ستعقد بنجلاديش انتخابات برلمانية واستفتاء وطني.. وسيجري التصويت بعد 18 شهرًا من تنصيب الحكومة المؤقتة بقيادة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ أغسطس 2024، عقب استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وسط احتجاجات حاشدة.