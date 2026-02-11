محافظ الفيوم: جهود حثيثة بمديرية الصحة وجميع المستشفيات للارتقاء بالخدمات الطبية

أعلن محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، عن استقبال إدارة الرعاية الأساسية بالعيادات الخارجية بالوحدات الصحية 104 آلاف و82 مواطنا.

وطالب ببذل المزيد من الجهد؛ للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائماً ما يؤكد على أهمية ذلك القطاع وضرورة الارتقاء به، لما له من تأثير مباشر على حياة الإنسان.

وأشاد المحافظ - خلال متابعته جهود مديرية الصحة والتي استعرضها تقرير وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتورة نيفين شعبان، اليوم الأربعاء- بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية الصحة وجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مراكز المحافظة.

من جهتها، أوضحت الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة، أنه تم خلال شهر يناير الماضي تنفيذ 39 ندوة توعوية خلال القوافل العلاجية التابعة لمديرية الصحة حضرها 918 مواطنا، كما تم تنظيم 1097 ندوة توعية على مستوى الإدارات الصحية حضرها 23 ألفا و195 مواطنا، كما تم تنفيذ 242 ندوة ضمن حملة 365 يوم سلامة بالمستشفيات العامة والتأمين الصحى والمراكز الطبية الحضرية، استفاد منها 6734 مواطنا، حول موضوعات رعاية الأم والجنين، الاعتلال الكلوى، اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، الأمراض المزمنة، الأمراض الوراثية، الأورام السرطانية، الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، وأهمية الكشف المبكر عن السكر.

وأضافت الدكتورة نيفين شعبان، أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية قدمت مساعدات مالية وعينية لـ711 مريض غسيل كلوى، و217 مريضا من مرضى الجذام، وتقديم مساعدات مالية وإعانات دورية لـ166 مريض درن رئوي، و975 مريضاً من المترددين على المستشفيات، فضلاً عن تنظيم 584 ندوة توعوية بجميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية حضرها 43 ألفا و234 مواطنا.

ونوهت بأن إدارة العلاج الحر، قامت المرور الميداني على 178 منشأة طبية، ونفذت 25 قرار غلق إداري، وقامت إدارة الصيدلة، بالمرور على 29 صيدلية حكومية، فيما مرت إدارة مكافحة العدوى على 9 مستشفيات، و18 وحدة رعاية أولية.

ولفتت إلى أنه تم المرور على 7 منشآت صحية خاصة بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، كما قامت إدارة الأمومة والطفولة بصرف 6409 علب لبن مرحلة أولى للأطفال أقل من 6 شهور، إضافة إلى صرف 4968 علبة للأطفال أقل من سنة، كما قامت الإدارة بفحص 7239 طفلا بمبادرة السمعيات بنسبة 105 %، كما تم فحص 3531 سيدة حامل خلال مبادرة صحة الأم والجنين، وتم تحويل 6 حالات منهم للعلاج بالمستشفيات، كما تم فحص 3900 من المقبلين على الزواج وسحب 7641 عينة غدة من حديثى الولادة.

وتابعت وكيل وزارة الصحة، إن 229 ألفا و140 مريضاً قد تلقوا الخدمة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات، واستقبلت الطوارئ 58 ألفا و245 مريضاً ومصاباً، كما تم إجراء 7750 عملية جراحية، واستقبال 188 حالة عناية مركزة، و114 حالة قسطرة قلب، بالإضافة لاستقبال 142 طفلا بالحضّانات، بينما تردد 20 ألفا و19 مريضا على قسم الأشعة العادية، و4196 مريضا على قسم الأشعة المقطعية، وتم عمل 1083 إيكو، و294 دوبلر، و245 رنين مغناطيسي، بينما تم عمل 13 ألفا و458 جلسة غسيل كلوى، و3976 رسم قلب، و4 عمليات قلب مفتوح.

بينما استقبلت إدارة الرعاية الأساسية بالعيادات الخارجية بالوحدات الصحية 104 آلاف و82 مواطنا، وتم متابعة 52 ألفا و269 طفلا، وإجراء 39 ألفا و40 تحليلاً بمعامل الوحدات، كما تم عمل 747 سونارا، و1434 كشفا اقتصاديا، وقام المجلس الطبى العام "القومسيون الطبى" بالتوقيع والكشف على 1850 من السائقين، و98 كشف لكارت الإعاقة، و1345 كشف على المتقدمين لمعاش تكافل وكرامة، وتوفير 170 علاجا على نفقة الدولة خلال شهر يناير.

كما قامت إدارة سلامة المرضى بتنفيذ 18 تدريباً استفاد منها 340 من العاملين بالمستشفيات والوحدات، وقامت بالمرور على 32 منشأة صحية، واستقبلت عيادة الشباب والمراهقين 48 ألفا 245 حالة، وقدمت 300 ندوة حضرها 44 ألفا و671 طالبا، كما تم فحص 277 ألفا و51 تلميذا ضمن مبادرة الأنيميا والتقزم، كما تم فحص 188 ألفا و366 تلميذاً بمبادرة الفحص الطبى الشامل، كما استلمت إدارة التخطيط 13 وحدة رعاية أولية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقامت بتوفير 3 مولدات كهرباء لمستشفيات إطسا وأبشواى وسنورس، كما تم عمل رفع كفاءة لكهرباء لمستشفيي سنورس المركزى وإطسا، ورفع كفاءة مستشفى الحميات، وتجهيز وحدة زيد للاعتماد.