قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
وزير خارجية روسيا: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
حسن المستكاوي يوجّه رسالة لرئيس حي المعادي بشأن والده
رفض عربي لقرارات "الضم" الإسرائيلية للضفة الغربية وتحذير من تقويض حل الدولتين
أسعار الذهب اليوم في السعودية اليوم 11-2-2025
سقوط مصابين بنيران قوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة
رياضة

الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي

ياسين مرعي
ياسين مرعي
حسام الحارتي

أحرز ياسين مرعي ثاني أهداف النادي الأهلي في شباك الإسماعيلي في المباراة التي تجمع بينهما الآن على إستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري.

ونجح مرعي في احراز الهدف الثاني في شباك الإسماعيلي في الدقيقة 43 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق بن شرقي ليسدد كرة على "الطاير" ارتطمت بعبد الكريم مصطفى لتسكن الشباك.

ونجح بن رمضان في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 31 بعد تمريرة من حسين الشحات ترتطم بدفاعات الإسماعيلي لتصل إلى محمد علي بن رمضان الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وشهدت بداية المباراة تبادل الهجمات بين كلا الفريقين حيث نجح الإسماعيلي في شن بعض الهجمات دون تحقيق خطورة حقيقية يقابلها محاولات من الأهلي لاختراق دفاعات الإسماعيلي دون جدوى.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري في الدفاع، إليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وحسين الشحات في الوسط، أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر ويلسين كامويش في الهجوم

بينما خاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حارس مرمى.. أحمد عادل

الدفاع .. عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر , عبد اللّٰه محمد.

الوسط.. محمد عبد السميع، محمد حسن، إريك تراوري ، إبراهيم النجعاوي.

الهجوم .. نادر فرج ، مروان حمدي.

ياسين مرعي الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري أخبار الرياضة

محافظ الشرقية
صحة الشرقية
سبانخ
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
