المنيسي يشيد بروح الشناوي وشوبير: اللي يحب الأهلي يحافظ على الروح دي

علق الإعلامي إبراهيم المنيسي علي حالة الانسجام والود بين الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير، حارسي مرمى الفريق الأول لكرة القدم بعد سياسة التدوير المتبعة من جانب المدير الفني.

ونشر إبراهيم المنيسي صورة لحراس الاهلي عبر حسابه علي فيسبوك وكتب "هو ده الأهلى قديما .. ويجب أن يبقي هكذا حديثا ودائما كابتن ثابت البطل ( رحمة الله عليه ) يلف أصبع زميله الأصغر كابتن أحمد شوبير الحارس الذى سيلعب مكانه فى احدى المباريات الأفريقية.

وتابع: "محمد الشناوى كابتن الأهلى حاليا يحتضن ويدعم زميله الأصغر مصطفي شوبير الذى يقاسمه فرصة اللعب حاليا .. اللى يحب الأهلى بجد يحافظ على هذه الروح".

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الإسماعيلي، التي تجمع بينهما مساء اليوم ‏الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة

ويلتقي فريق الأهلي نظيره الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز في الخامسة مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 من شهر فبراير 2026.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 10 نقاط