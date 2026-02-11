كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة

تولت الدكتورة منال عوض وزارة التنمية المحلية والبيئة فى الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتى أدت اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الأربعاء .

حصلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية جامعة بنها 1989 وماجستير في العلوم الطبية البيطرية 1995 .

والدكتوراه في العلوم الطبية البيطرية 1999.

المناصب القيادية

وتولت التعيين في وظيفة وكيل معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية للدراسات والبحوث 1992 .

وتم تكليفها بمنصب نائب محافظ الجيزة لشئون المجتمع وتنمية البيئة 7/2/2015 وحتى 30/ 8 /2018 .

والتكليف بمنصب محافظ دمياط في 1/9/2018 وحتى يوليو 2024 والتكليف بمنصب وزير التنمية المحلية فى 3 / 7 / 2024 والتكليف بالقيام بأعمال وزير البيئة في يوليو 2025.

الإنجازات العملية والعملية

حصلت الدكتورة منال عوض علي جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ عربي في عام 2024 وحصلت علي شهادة إعتماد مركز سقارة للتنمية المحلية للتدريب لأول مرة منذ انشاءه ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة قومياً.

وايضا حصلت علي جائزة الإنجاز الوطني 2024 في قمة مصر للأفضل و الفوز بجائزة التميز الحكومي العربي والحصول علي درع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ودرع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجياو جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية عام 2007 عن خمس أبحاث علمية.

وجائزة اليونسكو لمدن التعلم في 2017 ضمن أفضل 16 مدينة على مستوى العالم.

الحصول على عضوية برنامج مدن التعلم التابع لهيئة اليونسكو وذلك عام 2016 لتصبح الجيزة أول مدينة بجمهورية مصر العربية حاصلة على العضوية .

تنفيذ أول " مدينة آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات "SafeCity " في محافظة الجيزة بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة و هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة " UN Women" .

تنفيذ ثان " مدينة آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات" "SafeCity " في محافظة دميـــــاط بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة و هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة " UN Women" .

​الاختيار ضمن أفضل ٥٠ سيدة تأثيرا لعام ٢٠١٨ وذلك من خلال " منتدىالخمسين" لإسهاماتها الناجحة فى مجال التنمية الاقتصادية المحلية يناير2019.

الاختيار ضمن أبرز الشخصيات النسائية الملهمة بالوطن العربى من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat.

الحصول على درع أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا وذلك لاختيار محافظة دمياط عاصمة الابتكار عام 2018 وذلك خلال الحفل الختامي لمعرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار في نوفمبر 2018 .

درع أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا وذلك لحصول محافظة دمياط علي أفضل المؤشرات في التعاون الدولي عام 2019 .

​جائزة التميز الحكومي عن مدينة رأس البر عام 2019 .

حصول محافظة دمياط على 4 مراكز فى الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومى عن مدينة رأس البر و الوحدة المحلية لقرية الشعراء و مكتب التأهيل الاجتماعي بكفر سعد ومكتب التأهيل الاجتماعي بالزرقا .

​حصول مدينة دميــاط علي الانضمام كعضو في الشبكة الدولية لمدن التعلمالتابعة لليونسكــو يونيو 2019 .

​حصول دمياط على جائزة اليونيسكو لمدن التعلم لعام 2021 .

​تكريم دمياط لحصولها على المركز الثاني فى محور أفضل دراسات دعمقرار.

​حصول دمياط على 3 جوائز فى مسابقة التميز الحكومى لعام 2023 عنالتميز المؤسسى ( رأس البر - دمياط - العلاقات العامة بمدينة راس البر ) .

​حصول دمياط على المراكز الأولى لعام 2023 بالمؤشر الفرعى للخدمات المبتكرة للمواطنين والمستثمرين و المؤشر الفرعى للابتكار الأخضر بجائزة عاصمة الابتكار مصر لعام ٢٠٢٢.

حصول محافظ دمياط من ضمن أبرز الشخصيات النسائية المُلهمة بالوطن العربى من خلال الحوار أطلقه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تحت شعار "المرأة في القيادة"..

تكريم محافظ دمياط ضمن أفضل 10سيدات تميزًا فى تحقيق استراتيجية " بناء مصر أقوى خلال الحفل الذى أقامته سفارتى السويد وكندا.

​فوز مشروع «ميناء بحرى للصيد بمدينة عزبة البرج» بالمركز الثالث فئةالمشروعات الكبيرة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

رئيساً لفرع شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا في مصر ( REFELA) التابعة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية يونيو 2019 .

جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية .

تكريمات وشهادات تقدير :

التكريم لتولي حقيبة التنمية المحلية كأول سيدة مصرية في كندا 2025.

التكريم من المركز القومي للبحوث للدور في مواجهة التغيرات المناخية .

الاختيار ضمن أبرز الشخصيات النسائية الملهمة في الوطن العربي من برنامج الامم

المتحدة للمستوطنات البشرية.

أهم المشاركات في المؤتمرات المحلية والدولية :

تنظيم يوم المدن العالمي بالإسكندرية بمشاركة وزراء من مختلف دول العالم أكتوبر 2024 .

تنظيم المنتدي الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة بالشراكة مع وزارة الإسكان في نوفمبر 2024.

المشاركة الفعالة في العديد من المؤتمرات العلمية داخل مصر وذلك بالعديد من الأبحاث العلمية .

المشاركة فى جولة دراسية عن التكيف مع تغير المناخ بدولة ألمانيا خلال الفترة من 7 إلى 11 يونيو 2015 تحت عنوان ( المنظور الألماني تجاه التكيف مع تغير المناخ فى المدن الحضرية ) .

المشاركة في مؤتمر تغير المناخ بمراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر 2016 بعنوان ( مؤتمر الاطراف MED-COP ) .

​المشاركة في ملتقى رواد العالمين للمدن والمساحات العامة الآمنة والذي تمعقده في المكسيك خلال الفترة من 22 فبراير إلى يوم 25 فبراير 2017.

​المشاركة في المؤتمر الثالث لمدن التعلم والذي تم عقده بمدينة كورك دولةإيرلندا في سبتمبر 2017 وذلك لتسلم الجائزة التي تم حصول محافظةالجيزة عليها ضمن 16 مدينة فائزة على مستوى العالم كأفضل مدينة تعلم .

​المشاركة في مؤتمر التغير المناخي في مدينة بون ، دولة ألمانيا ، في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر 2017 .

المشاركة فى جلسات الملتقى الرابع لبرنامج "المدن الآمنة الخالية من العنفضد النساء والفتيات" بكندا في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2018 .

​المشاركة ضمن الوفد المصرى فى اجتماع رؤساء وفود إقليم شمال إفريقيا للمنظمة المتحدة والحكومات المحلية الأفريقية بمدينة مراكش المغربية في نوفمبر 2018 ، وذلك للمشاركة في شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا

​المشاركة بفعاليات الملتقى العربى الأول للتنمية الحضرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة في مارس 2019

​المشاركة فى جلسات الحوار الخاصة بالندوة المنعقدة بمدينة بالىبإندونيسيا خلال الفترة من 20 - 24 أغسطس 2019 : وذلك لبحث سبلالتعاون بين الجمهورية الإندونيسية و دول قارة إفريقيا فى مجالات البنيةالتحتية .

​المشاركة في أول حوار حول إنشاء مـدن الانتمـاء في الفترة من ( 5 - 6 مارس2020 ) في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية بدعوة من عمدةمدينة لوس انجلوس وممثل الأمم المتحدة السامي لتحالف الحضارات .

​المشاركة فى المؤتمر العالمى الرابع للمدن الابتكارية " المدن الذكية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا " 14 أكتوبر 2021 .

​المشاركة فى المنتدى العالمى الثالث للحكومات المحلية " الحضرى الأوللإسبانيا والذى تنظمه الأمم المتحدة لتحالف الحضارات UNAOC بأشبيلية ف الفترة من 5 الى 7 أكتوبر 2021 .

المشاركة فى المؤتمر الدولى الخامس لمدن التعلم فى الفترة من 27 الى 30 أكتوبر 2021 بكوريا الجنوبية لتعزيز ونشر ثقافة التعلم وتبادل الخبرات بين المدن المشاركة لجعل المدن اكثر صمودًا أمام التحديات

المشاركة فى مؤتمر المدن الأفريقية بدولة كينيا 20 مايو 2022 لعرض تجربة محافظة دمياط فى مواجهة التحديات اثناء جائحة كورونا.

​المشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول للتعلم مدى الحياة من أجل حلولمستدامة في مدن التعلم العربية خلال الفترة من 10 - 11 مايو 2023 بالمملكةالعربية السعودية.

​المشاركة عبر تقنية فيديو كونفرنس، بفعاليات اجتماع المائدة المستديرة لرؤساء البلديات كجزء من مؤتمر" جسر المدن على الإنترنت لعام ٢٠٢٠" فىنسخته الخامسة والذى عقدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ومدينة فيينا.

المشاركة، عبر تطبيق "زووم" بالمؤتمر العالمى الذى نظمه البنك الدولى تحت عنوان "مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى طليعة العمل المناخى (حان وقت العمل) ".

المشاركة فى انتخابات اختيار رئيس شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا والذى انعقدت بكيسومو الكينية.

المشاركة فى مؤتمر "قمة بناء الجسور ٢٠٢٣" ضمن الدورة ٨٤ للجنة التنمية الحضرية والإسكان وإدارة الأراضى"CUDHLM"، والتى أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا "UNECE" ومركز المدن العالمية بمدينة جنيف بسويسرا فى أكتوبر 2023

المشاركة فى مهرجان اليونيسكو للتعلم مدى الحياة " التعلم مدى الحياة و أهميته نحو تعزيز رؤى التنمية المستدامة و المواطنة العالمية " والذى عقد بمدينة شنغهاى بالصين فى أكتوبر 2023 .

المشاركة في المشروعات التنموية والتنفيذية

افتتحت الدكتور منال عوض أعمال تطوير سوق العتبة بالموسكي ورفع كفاءة ثلاث شوارع رئيسية بحضور رئيس مجلس الوزراء .

الارتقاء بالبنية التحتية للمجازر الحكومية وفق أحدث المواصفات الفنية والبيئة .

بدء تطوير عدد من شوارع حي مصر الجديدة واعادة المظهر الحضاري والجمالي لها بمنطقة الكوربة.

دعم جهود تنمية الاقتصاد المحلي وخلق المزيد من فرص العمل للمرأة والشباب عبر مبادرة برنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية.

دفع وتيرة العمل في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وخاصة مشروعات الإدارة المحلية .

جولات ميدانية علي العديد من المراكز والاحياء والمدن بالمحافظات لمتابعة مستوى تقديم الخدمات المحلية ومتابعة حل شكاوي المواطنين .

تطوير منظومة المخلفات الصلبة ومستوي النظافة بالمحافظات وهو ما أسهم في إحداث تحسن ملموس في مستويات معيشة المواطنين ومعدلات جودة الحياة .

الاهتمام بمنظومة التدريب والتأهيل للكوادر المحلية لخلق صف ثاني بالمحليات لتولي القيادة وتطوير منظومة التدريب بمركز سقارة للتدريب واتاحة العديد من المنح التدريبية بالخارج .

مساعدة المحافظات والوحدات المحلية على تعظيم وحوكمة مواردها الذاتية وإنفاقها الاستثماري بما يضمن تحقيق أفضل آثر إيجابي مستدام على المجتمعات المحلية والمواطنين.

دفع وتيرة العمل المحلي فيما يخص تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مجالات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتي استفاد منها ملايين المواطنين من محافظات الجمهورية المختلفة .

التنسيق مع لجنة استراد الأراضي والمحافظات لتنفيذ عدد من موجات إزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة و استرداد حق الشعب والأجيال القادمة فى الحفاظ وتطبيق القانون بكل بحسم وحزم على المخالفين.

التصدي بكل قوة مع المقصرين فى أداء عملهم ومواجهة الفساد بكافة أشكاله وصورة

إنجازات الدكتورة منال عوض خلال فترة تولّيها منصب القائم بأعمال وزير البيئة فى الفترة من يوليو ٢٠٢٥ وحتى الآن

مؤتمرات ومكتسبات دولية

ترأست الدكتورة منال عوض مؤتمر الأطراف المتعاقدة لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)، في دورته الرابعة والعشرين COP24، بمشاركة ٢١ دولة من حوض البحر المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية، تحت شعار" الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسط مرن وصحي"، تأكيداً لدور مصر الفاعل في حماية البيئة البحرية على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي.

المشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتأكيد علي الدور الريادي لمصر في الربط بين قضايا تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، ودعمها للمبادرة كمنصة إقليمية لتعزيز التعاون البيئي ووضع خارطة طريق مشتركة للتحديات البيئية في الإقليمين العربي والأفريقي.

المشاركة نيابة عن رئيس الجمهورية في إجتماعات وأعمال المفاوضات الخاصة بالدورة ال30 لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP30ببليم البرازيل.

عرض التجربة المصرية في المنتدى العالمي «صفر مخلفات» بإسطنبول، في إطار ريادتها الإقليمية في تبني الاقتصاد الدائري وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.

الاقتصاد الأزرق :

قيادة الدكتورة منال عوض لجهود الوزارة لمواكبة التوجهات العالمية نحو تحقيق التنمية المستدامة باتباع نهج الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق، لتحقيق الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد الطبيعية بما يساعد على صونها وحمايتها من أجل الأجيال القادمة.

إعلان مناطق محمية بحرية جديدة مثل اعلان المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية، و الانتهاء من وضع الاسترتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030، والعمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إلى جانب جهود الحد من التلوث البلاستيكي من خلال تقليل استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كخطوات لتعزيز الاقتصاد الازرق.

حماية الموارد الطبيعية :

إعلان الدكتورة منال عوض بأن المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر تعتبر محمية طبيعية بحرية، لحماية التنوع البيولوجي وتعزيز التنمية المستدامة من خلال صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4419 لسنة 2025.

إصدار توجيهات ببذل جهود مكثفة لتعزيز الرقابة على المحميات الطبيعية، وجولات ميدانية مفاجئة بعدد من المحميات، وإجراءات فورية لرفع كفاءة الخدمات، ورفع كفاءة الإدارة، وتشديد الرقابة، والمتابعة الدورية لكافة المحميات ، دعما للسياحة البيئية والتوعية بقضايا التنوع البيولوجى.

- تنمية موارد المحميات ودفع الاستثمار المستدام بها ، ولقاءات موسعة بين د.منال عوض وعدد من المستثمرين لتشجيع السياحة البيئية والاستثمار الأخضر بالمحميات، وفق نموذج متوازن يحقق العائد الاقتصادي ويحافظ على الموارد الطبيعية.

قيادة العمل على الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في مصر والتي تعد إطارا تخطيطيا طويل الأمد لدمج قيم واعتبارات التنوع البيولوجي في السياسات الوطنية وخطط التنمية المتنوعة.

دعم تحويل الغردقة لنموذج عالمي للسياحة المستدامة ،وتعزيز استثمارات التكنولوجيا الخضراء، والبنية التحتية المستدامة.

إطلاق برنامج وطني للمتابعة الدورية للمحميات على مستوى الجمهورية ودعم المجتمع المحلي، و دعم مشروعات تنموية مستدامة،والتوسع في زراعة المانجروف كحل قائم على الطبيعة لمواجهة التغير المناخي ،ودعم الشراكات مع الجمعيات الأهلية والقبائل المحلية.

تعزيز اجراءات حماية البيئة البحرية عبر شراكات استراتيجية ، من خلال توقيع بروتوكولي تعاون مع غرفة سياحة الغوص لتعزيز حماية الشعاب المرجانية، وربط التطبيقات الذكية، وإنشاء وحدة متخصصة لصيانة الشمندورات بجنوب سيناء.

إطلاق منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية وتطبيق "Eco Monitor" لتعزيز مشاركة القطاع الخاص السياحي والغواصين في رصد التنوع البيولوجي البحري.

تنفيذ توجبهات الدكتورة منال عوض لبدء برنامج رصد حالة الشعاب المرجانية فى البحر الاحمر للعام الحالي 2025 لقياس درجة تأثر الشعاب بالتغيرات المناخية، من خلال الفريق العلمي لمحميات البحر الاحمر وانتهاء الفريق من تقييم عدد من المواقع .. والنتائج المبدئية لأعمال المسح تبين عدم حدوث ابياض للشعاب المرجانية في محميات الجزر الشمالية مما يمثل فرصة كبيرة لتعافى النظام البيئي للشعاب المرجانية.

إصدار قراراً بشأن تنظيم صيد الطيور البرية في عدد من المحافظات المصرية، لتنظيم الصيد القانوني المستدام داخل مصر.

إطلاق مبادرة وطنية لحماية شعاب البحر الأحمر «مبادرة البحر الأحمر المصرية» كإطار وطني مستدام لحماية الشعاب المرجانية ودعم الاقتصاد الأزرق والسياحة المستدامة.

تعزيز السياحة البيئية بمدينة دهب بإعداد خطة لتحويل اللاجونا إلى مركز ترفيهي عالمي، والارتقاء بخدمات الثري بولز كموقع غوص دولي، مع جذب استثمارات وتوفير فرص عمل خضراء، ودعم السكان المحليين "أهالي وادي مجيرح".

العمل على تطوير محمية رأس محمد بدعم التحول الرقمي ، وتفعيل التحصيل الإلكتروني، وتركيب الشمندورات، وصيانة مراكب الرصد، وتطوير مركز التدريب لدعم حماية الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي، وإعداد مقترح لتطوير حديقة السلام ورفع كفاءة الخدمات بمدينة شرم الشيخ، بالشراكة مع القطاع الخاص.

نجاح تنفيذ برنامج إعادة تأهيل النظام البيئي لبحيرة قارون بنسبة إنجاز بلغت 73% من خلال تعزيز الشراكات العلمية والبحثية.

نجاح عودة أسراب طيور الفلامنجو لبحيرة قارون، بعد جهود الدكتورة منال عوض لاعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بتنفيذ عدة مشروعات أدت لتحسن نسب التلوث بالبحيرة .

أثمرت جهود تنمية المحميات الطبيعية فى مصر عن عن زيادة ايراداتها خلال عام 2025 بنسبة 30.4% عن عام 2024 .

مواجهة التغيرات المناخية : حشد الجهود الوطنية والتنسيق مع المراكز البحثية وشركاء التنمية للانتهاء من الخطة التكيف الوطنية.

الانتهاء من المسودة النهائية من التحديث الثالث لخطة المساهمات الوطنية المحددة NDC3.0، والتي ترفع الطموح في خفض الانبعاثات الكربونية فى مصر.

إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "قادة المناخ"، ودعم تحويل أفكار الشباب والفتيات إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق، وربطها بالجهود الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.

تنفيذ 26 جلسة حوار مجتمعي في 16 محافظة على مستوى الجمهورية، لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوسيع دائرة النقاش حول القضايا البيئية التى تمس المواطنين بشكل مباشر .

الإدارة المتكاملة للمخلفات :

قيادة إصلاحات تنظيمية لتطوير منظومة المخلفات، ومنها تنظيم تراخيص مخلفات الهدم والبناء ومنع الإلقاء العشوائي. وتخفيض رسوم تراخيص تجميع قش الأرز للحد من الحرق ،ودعم تعميم تجربة تقليل المخلفات (مبادرة بورسعيد) ،وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.

تسليم عدد (25) محطة ثابتة وعدد (14) محطة متحركة بالمحافظات، تسليم عدد (7) مدفن صحي لعام 2025 ليصبح إجمالى عدد المدافن التى تم تسليمها (42) مدفن صحى ، و(9) شركات تقدم خدمات الجمع والنقل المخلفات البلدية وخدمات نظافة الشوارع بمحافظات الجمهورية الكبرى، إلى جانب حوالي (500) شركة متوسطة وصغيرة وجمعيات أهلية

وضع الخطة التنفيذية لاحكام السيطرة على مخلفات المجازر (الدواجن والاسماك) بالتعاون مع الوزارات المعنية والمحافظات، بهدف التخلص الآمن والاستفادة الاقتصادية منها.

صدور قرار الدكتورة منال عوض لتنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة.

أسفرت جهود الدكتورة منال عوض فى إنشاء وحدات الغاز الحيوي، وإنتاج 2.2 مليون متر مكعب غاز حيوي سنويا تعادل تقريبا 87 الف اسطوانة بوتاجاز ، ومعالجة 54.3 طن من المخلفات الحيوية ، وانتاج 51,000 طن تقريبا من السماد الحيوي.

كخطوة فارقة في جهود مواجهة التلوث البلاستيكي، صدور قرار تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية ، وإطلاق الحملة القومية للتوعية بضرورة الحد من الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام "قللها" للحد من مخاطرها الصحية والبيئية.

الاعداد وتهيئة المناخ الداعم لتطبيق نظام للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية ومواد التعبئة.

دعم أول منظومة متكاملة لإعادة تدوير العبوات الكرتونية في مصر .

استكمال اجراءات تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي في منظومة إدارة المخلفات.

تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة دهب، وتدخلات عاجلة برفع تراكمات المخلفات وإنشاء منظومة متكاملة للجمع والفرز والتدوير، بما يحافظ على الوجه الحضاري لمدينة دهب كوجهة سياحية عالمية.

تحسين نوعية الهواء :

تنفيذ عدد (1109) حملة فحص لعوادم المركبات على الطريق تم خلالها فحص عدد (15392) اجتاز الاختبار منها عدد (10540) مركبة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المركبات المخالفة.

أسفرت قيادة الدكتورة منال عوض لجهود الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) خلال عام 2025 عن تجنب إجمالي انبعاثات حوالي 43580 طن.

الدكتورة منال عوض تعمل على تدشين خطة مستديمة بنظام استجابة متدرج بالتعاون مع البنك الدولى لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

تحسين البيئة الصناعية :

كخطوة جديدة لدعم وتمكين الصناعة المصرية الخضراء، إعلان الدكتورة منال عوض بدأ تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI حتى عام 2030، بتمويل قيمته 271 مليون يورو.

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض ووضع حزمة من القرارات لتسريع الموافقات البيئية ودعم الاستثمار. تم تنفيذ عدد (3180) دراسة تقييم أثر بيئي من خلال جهاز شئون البيئة، وعدد (4582) دراسة من خلال الفروع الاقليمية. وجاري التشغيل التجريبي لمنظومة الربط الإلكتروني مع الجهات الإدارية.

التحول الأخضر والتنمية المستدامة :

استلام تقرير الانبعاثات الكربونية للمتحف المصري الكبير تمهيدا لتحوله إلى متحف أخضر محايد كربونيًا، في اطار دمج البعد البيئي في الأنشطة الثقافية والسياحية. ونموذج رائد للاستدامة البيئية، والترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية .

تمكين ذوي الهمم في العمل البيئي وريادة الأعمال الخضراء من خلال برنامج «ريادة الأعمال الخضراء – بدايتك من البيئة»، بالمحافظات بالتعاون مع المجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة.

رعاية الدكتورة منال عوض للدورة الثانية من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة، وترسيخ دور السينما والفنون كأداة مؤثرة في نشر الوعي البيئي ودعم الاستدامة.

إطلاق تقرير حالة البيئة في مصر لعام 2023، كمرجع وطني يوثق جهود الدولة في حماية الموارد الطبيعية، والتصدي لتحديات المياه، والتنوع البيولوجي، وإدارة المخلفات، ودعم الاقتصاد الأخضر.

الاستثمار البيئى والمناخى:

إطلاق عدد (2) فرصة استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المخلفات الزراعية كأحد آليات تعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية وتطبيق مباديء الاقتصاد الدوار.

اعادة تنظيم لائحة صندوق حماية البيئة، وتعظيم دور صندوق حماية البيئة في تمويل المشروعات، وتعزيز كفاءة الإنفاق لدعم تنفيذ المشروعات البيئية ذات الأثر المباشر.