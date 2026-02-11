تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي

التقى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة وفد سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر.

في مستهل اللقاء، أكد المستشار هشام بدوي على تمسك مصر بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مُشيداً بالزخم الإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية، مُعرباً عن التطلع لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار البناء وتبادل الرؤى بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، في ضوء تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة.

وتابع المستشار هشام بدوي اللقاء مُثمناً مشاركة رئيس الجمهورية وقادة دول الاتحاد الأوروبي في القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في بروكسل أكتوبر الماضي، والتي اكتسبت أهميتها لكونها الأولى من نوعها، التي يعقدها الاتحاد الأوروبي، مع أحد شركائه من دول جنوب المتوسط، أو دول الشرق الأوسط، كما أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية والتعقيد، إقليمياً ودولياً لتعكس الأولوية التي يمنحها الجانبان المصري والأوروبي لترسيخ شراكتهما الاستراتيجية، ولتعظيم استفادة الجانبين من تلك الشراكة سواء فيما يتعلق بالتشاور والتنسيق، حول التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية المشتركة على ضفتي المتوسط، أو لاستكشاف آفاق جديدة، لزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتنموي، بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

من جانبهم، توجه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر بالتهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة توليه المنصب الجديد، مؤكدين على قوة ومتانة العلاقات المُمتدة على مر السنين بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما شهدته تلك العلاقات من نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، والتي توجت بترفيعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" انطلاقاً من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة، كما أعربوا عن السعي الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين دول الاتحاد ومجلس النواب.