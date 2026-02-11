قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
كامويش يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
بسبب الصين.. اليابان خالية من الباندا للمرة الأولى منذ 1972
أبو مازن: القرارات الإسرائيلية الأخيرة تتطلب موقفا حاسما من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي
مدبولي: هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة أحد أهم ملفات العمل خلال هذه المرحلة
موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 8.. قبل رمضان أم بعده؟
وزير الاتصالات يؤكد استكمال التوسع في الخدمات الرقمية لبناء مجتمع رقمى متكامل
قبل رمضان؟.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026 رسميًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

التقى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء  بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة وفد سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر.

في مستهل اللقاء، أكد المستشار  هشام بدوي على تمسك مصر بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مُشيداً بالزخم الإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية، مُعرباً عن التطلع لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار البناء وتبادل الرؤى بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، في ضوء تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة.

وتابع المستشار  هشام بدوي اللقاء مُثمناً  مشاركة رئيس الجمهورية وقادة دول الاتحاد الأوروبي في القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في بروكسل أكتوبر الماضي، والتي اكتسبت أهميتها لكونها الأولى من نوعها، التي يعقدها الاتحاد الأوروبي، مع أحد شركائه من دول جنوب المتوسط، أو دول الشرق الأوسط، كما أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية والتعقيد، إقليمياً ودولياً لتعكس الأولوية التي يمنحها الجانبان المصري والأوروبي لترسيخ شراكتهما الاستراتيجية، ولتعظيم استفادة الجانبين من تلك الشراكة سواء فيما يتعلق بالتشاور والتنسيق، حول التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية المشتركة على ضفتي المتوسط، أو لاستكشاف آفاق جديدة، لزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتنموي، بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

من جانبهم، توجه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر بالتهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة توليه المنصب الجديد، مؤكدين على قوة ومتانة العلاقات المُمتدة على مر السنين بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما شهدته تلك العلاقات من نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، والتي توجت بترفيعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" انطلاقاً من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة، كما أعربوا عن السعي الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين دول الاتحاد ومجلس النواب.

المستشار هشام بدوي مجلس النواب الاتحاد الأوروبي

