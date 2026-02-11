عمرو سعد يخرج من عباءة البطل الشعبي في “إفراج”.. شخصية صادمة تفتح باب الأسئلة

يخوض النجم عمرو سعد في موسم رمضان 2026 واحدة من أكثر تجاربه الدرامية جرأة، من خلال مسلسل “إفراج”، حيث يخرج لأول مرة بشكل واضح من تحت عباءة “البطل الشعبي” التي ارتبط بها لسنوات، ليقدّم شخصية مختلفة كليًا تحمل قدرًا كبيرًا من القسوة والتناقض الداخلي.

في “إفراج” يجسد عمرو سعد شخصية عباس الريس، الرجل الذي يخرج من السجن بعد سنوات طويلة، ليس باعتباره بطلاً مظلومًا أو زعيمًا يلتف حوله الناس، بل كشخصية مثقلة بالذنب والصمت الداخلي، بعدما ارتكب جريمة صادمة بقتل زوجته وأطفاله. هنا لا يقدّم عمرو سعد بطلاً تقليديًا يحتمي بحب الشارع، بل إنسانًا يواجه نظرات الرفض، وأحكام المجتمع، وعقابًا معنويًا قد يكون أشد قسوة من السجن نفسه.

الإعلان الرسمي للمسلسل فتح بابًا واسعًا من التساؤلات:

لماذا أقدم عباس الريس على فعلته؟

هل كان مذنبًا بالكامل أم أن هناك ما لم يُكشف بعد؟

كيف ستتعامل عائلته وأقاربه مع عودته؟

وكيف سيواجه أهالي الحي الذي نشأ فيه، والذين شهدوا على الجريمة التي لن تُمحى من الذاكرة؟

العمل لا يكتفي بصدمة الحدث، بل يراهن على دراما نفسية إنسانية عميقة، تتناول فكرة الذنب، والعار، والفرصة الثانية، وحدود الغفران في مجتمع لا ينسى بسهولة.

ويتميّز “إفراج” بكاست مختلف وغير تقليدي يشارك فيه كل من تارا عماد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، في توليفة تمثيلية تراهن على الأداء والتنوع بعيدًا عن التركيبات المعتادة. المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، وأحمد بكر، ومن إنتاج صادق أنور الصباح، ويُعرض عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد