مظلوم إعلاميًا ويستحق تدريب الأهلي .. طارق طه يروي قصة علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا
فرنسا تتجه لزيادة التأشيرات الإنسانية للإيرانيين المضطهدين
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
عمرو سعد يخرج من عباءة البطل الشعبي في “إفراج”.. شخصية صادمة تفتح باب الأسئلة

أوركيد سامي

يخوض النجم عمرو سعد في موسم رمضان 2026 واحدة من أكثر تجاربه الدرامية جرأة، من خلال مسلسل “إفراج”، حيث يخرج لأول مرة بشكل واضح من تحت عباءة “البطل الشعبي” التي ارتبط بها لسنوات، ليقدّم شخصية مختلفة كليًا تحمل قدرًا كبيرًا من القسوة والتناقض الداخلي.

في “إفراج” يجسد عمرو سعد شخصية عباس الريس، الرجل الذي يخرج من السجن بعد سنوات طويلة، ليس باعتباره بطلاً مظلومًا أو زعيمًا يلتف حوله الناس، بل كشخصية مثقلة بالذنب والصمت الداخلي، بعدما ارتكب جريمة صادمة بقتل زوجته وأطفاله. هنا لا يقدّم عمرو سعد بطلاً تقليديًا يحتمي بحب الشارع، بل إنسانًا يواجه نظرات الرفض، وأحكام المجتمع، وعقابًا معنويًا قد يكون أشد قسوة من السجن نفسه.

الإعلان الرسمي للمسلسل فتح بابًا واسعًا من التساؤلات:
لماذا أقدم عباس الريس على فعلته؟
هل كان مذنبًا بالكامل أم أن هناك ما لم يُكشف بعد؟
كيف ستتعامل عائلته وأقاربه مع عودته؟
وكيف سيواجه أهالي الحي الذي نشأ فيه، والذين شهدوا على الجريمة التي لن تُمحى من الذاكرة؟

العمل لا يكتفي بصدمة الحدث، بل يراهن على دراما نفسية إنسانية عميقة، تتناول فكرة الذنب، والعار، والفرصة الثانية، وحدود الغفران في مجتمع لا ينسى بسهولة.

ويتميّز “إفراج” بكاست مختلف وغير تقليدي يشارك فيه كل من تارا عماد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، في توليفة تمثيلية تراهن على الأداء والتنوع بعيدًا عن التركيبات المعتادة. المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، وأحمد بكر، ومن إنتاج صادق أنور الصباح، ويُعرض عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد

عمرو سعد اخبار الفن نجوم الفن

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا

