مظلوم إعلاميًا ويستحق تدريب الأهلي .. طارق طه يروي قصة علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا

قال طارق طه، نجم نادي بيراميدز السابق، إن محمود أبو الدهب كان صاحب الفضل في قيده بنادي الداخلية قبل انتقاله إلى إنبي، حيث قضى خمسة مواسم مع الفريق البترولي، قبل أن ينتقل إلى الإنتاج الحربي، الذي شهد انطلاقته الحقيقية في الدوري الممتاز، بالتزامن مع موسم تألق باسم مرسي.

وأوضح طارق طه خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور: "تألقت تحت قيادة شوقي غريب في الإنتاج الحربي، ثم انتقلت إلى سموحة"، مشيرًا إلى أنه كان قريبًا من الانضمام لنادي الزمالك ووقع بالفعل مع الكابتن إسماعيل يوسف، قبل أن لا يكتمل انتقاله، ليتجه بعدها إلى الإسماعيلي ويشارك معه في دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث طارق طه عن تجربته مع فيوتشر، مؤكدًا أن أول موسم له تحت قيادة علي ماهر شهد التتويج بكأس الرابطة والتأهل إلى البطولات الإفريقية بعد إنهاء الدوري في المركز الرابع، مشددًا على أن علي ماهر أفضل مدرب عمل معه لما يتمتع به من استمرارية وشغف كبير بالنجاح، وقدرته الدائمة على زرع عقلية الفوز داخل اللاعبين.

وأشار إلى أن علي ماهر مدرب مجتهد للغاية، يحرص على التواجد في النادي قبل المران بسبع ساعات على الأقل، ويعمل باستمرار على تطوير نفسه، معتبرًا أنه يستحق تدريب النادي الأهلي، وأن طريقته الجريئة التي تعتمد على اللعب للفوز تناسب الفريق الأحمر، كما وصفه بالمظلوم إعلاميًا خلال تجربته مع سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أنه يتعامل مع كل مباراة على أنها بطولة، وليس بعيدًا عن التتويج بالدوري.