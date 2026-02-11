بيراميدز يتفوق علي إنبي في الشوط الاول بأقدام ناصر ماهر

تفوق بيراميدز علي إنبي بهدف في الشوط الاول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب إستاد بتروسبورت في الجولة الـ 12 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف بيراميدز في الدقيقة 25، بعد كرة عرضية من زلاكة من جهة اليسار مهدها مروان حمدي بالرأس فاستلمها ناصر ماهر بشكل رائع ثم سدد كرة قوية سكنت يسار المرمى.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم - أحمد عاطف قطة

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - حامد حمدان - أحمد توفيق - إيفرتون داسيلفا - يوسف أوباما - مصطفى زيكو - عودة فاخوري - فيستون ماييلي - دودو الجباس.