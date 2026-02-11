موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 قبل رمضان .. تصدر موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026 محركات البحث خلال الساعات الآتية، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، إذ يحرص ملايين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي على معرفة تاريخ الصرف الرسمي، وخطوات الاستعلام بالرقم القومي، وأماكن الحصول على المعاش، خاصة بعد تطبيق زيادة الدعم النقدي المخصص للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج تكافل وكرامة.

ويعد برنامج تكافل وكرامة أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم مساعدات نقدية شهرية تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، وتعزيز مظلة الأمان الاجتماعي للأسر المستحقة في مختلف المحافظات.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعدًا ثابتًا لصرف معاش تكافل وكرامة شهريًا، حيث يتم إتاحة المعاشات في منتصف كل شهر ميلادي عبر آليات صرف متعددة، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تكدس.

وبناءً على الجدول المعتمد، من المقرر صرف معاش شهر فبراير 2026 يوم الأحد 15 فبراير 2026، وذلك قبل حلول شهر رمضان، ما يمنح الأسر المستفيدة فرصة لتدبير احتياجاتها الأساسية مبكرًا استعدادًا للشهر الكريم.

زيادة معاش تكافل وكرامة 2026 بنسبة 25%

في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية ومواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية، تم تطبيق زيادة بنسبة 25% على جميع معاشات برنامج «تكافل وكرامة» اعتبارًا من شهر أبريل 2025، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر المستحقة وتخفيف الأعباء المالية عنها.

وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة إجراءات اجتماعية تستهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه بصورة منتظمة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة وسائل رسمية لصرف معاش تكافل وكرامة، بما يتيح للمستفيدين اختيار الوسيلة الأنسب لهم وفقًا لظروفهم ومحل إقامتهم.

وتشمل أماكن الصرف فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب ماكينات الصراف الآلي التابعة لهيئة البريد المصري، فضلًا عن مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى منافذ الصرف الإلكتروني المعتمدة من الوزارة.

ويمكن للمستحقين الحصول على المعاش في الموعد المحدد باستخدام البطاقة الخاصة بالبرنامج من خلال أي وسيلة من الوسائل المتاحة، بما يضمن سهولة وسرعة إتمام عملية الصرف.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن تفاصيل المعاش الشهري عبر موقعها الرسمي، لتسهيل متابعة حالة الاستحقاق وقيمة الدعم دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب المختصة.

ويمكن إجراء الاستعلام من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، ثم اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة، والضغط على خيار الاستعلام عن المعاش.

بعد ذلك يتم إدخال الاسم رباعيًا كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي، وتحديد الشهر المراد الاستعلام عنه، ثم إدخال رقم الهاتف الشخصي بشكل صحيح، وأخيرًا الضغط على زر «استعلام».

وعقب إتمام الخطوات الآتية، تظهر جميع التفاصيل الخاصة بقيمة المعاش وحالة الاستحقاق، ما يتيح للمستفيد الاطلاع على بياناته بسهولة والتأكد من موعد الصرف وقيمة الدعم المستحق.

أهمية صرف معاش تكافل وكرامة قبل رمضان

يحظى موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026 باهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لتزامنه مع الاستعدادات لشهر رمضان، الذي يشهد زيادة في الإنفاق على السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية.

ويسهم انتظام صرف المعاش في موعده المحدد يوم الأحد 15 فبراير 2026 في دعم الاستقرار الأسري، وتمكين المستفيدين من تلبية احتياجاتهم المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مع استمرار تطبيق زيادة 25% التي بدأ العمل بها منذ أبريل 2025.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها بتوفير قنوات صرف متعددة، وضمان سهولة الوصول إلى الخدمة سواء من خلال البنوك أو البريد أو ماكينات الصراف الآلي، إلى جانب إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.