التاريخ لن يرحمكم.. ناقد رياضي ينتقد مجلس إدارة ناديب الزمالك
شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم
إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام وإنهاء الحرب
زوجة حاتم صلاح تحتفل بعيد ميلاده وتعلق: كل سنة وأنا مطمنة إن قلبي في إيد أمينة
بعد 19 شهرا في المنصب.. أول تعليق لمحمود فوزي عقب خروجه من التشكيل الحكومي الجديد
بثنائية ناصر ماهر.. بيراميدز يهزم إنبي ويطيح بـ الزمالك من وصافة الدوري
أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 قبل رمضان .. تصدر موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026 محركات البحث خلال الساعات الآتية، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، إذ يحرص ملايين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي على معرفة تاريخ الصرف الرسمي، وخطوات الاستعلام بالرقم القومي، وأماكن الحصول على المعاش، خاصة بعد تطبيق زيادة الدعم النقدي المخصص للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج تكافل وكرامة.

ويعد برنامج تكافل وكرامة أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم مساعدات نقدية شهرية تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، وتعزيز مظلة الأمان الاجتماعي للأسر المستحقة في مختلف المحافظات.

معاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعدًا ثابتًا لصرف معاش تكافل وكرامة شهريًا، حيث يتم إتاحة المعاشات في منتصف كل شهر ميلادي عبر آليات صرف متعددة، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تكدس.

وبناءً على الجدول المعتمد، من المقرر صرف معاش شهر فبراير 2026 يوم الأحد 15 فبراير 2026، وذلك قبل حلول شهر رمضان، ما يمنح الأسر المستفيدة فرصة لتدبير احتياجاتها الأساسية مبكرًا استعدادًا للشهر الكريم.

زيادة معاش تكافل وكرامة 2026 بنسبة 25%

في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية ومواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية، تم تطبيق زيادة بنسبة 25% على جميع معاشات برنامج «تكافل وكرامة» اعتبارًا من شهر أبريل 2025، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر المستحقة وتخفيف الأعباء المالية عنها.

شرط هام لـ حصول الأسر على دعم تكافل وكرامة ..تعرف عليه

وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة إجراءات اجتماعية تستهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه بصورة منتظمة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة وسائل رسمية لصرف معاش تكافل وكرامة، بما يتيح للمستفيدين اختيار الوسيلة الأنسب لهم وفقًا لظروفهم ومحل إقامتهم.

وتشمل أماكن الصرف فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب ماكينات الصراف الآلي التابعة لهيئة البريد المصري، فضلًا عن مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى منافذ الصرف الإلكتروني المعتمدة من الوزارة.

ويمكن للمستحقين الحصول على المعاش في الموعد المحدد باستخدام البطاقة الخاصة بالبرنامج من خلال أي وسيلة من الوسائل المتاحة، بما يضمن سهولة وسرعة إتمام عملية الصرف.

تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن تفاصيل المعاش الشهري عبر موقعها الرسمي، لتسهيل متابعة حالة الاستحقاق وقيمة الدعم دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب المختصة.

ويمكن إجراء الاستعلام من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، ثم اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة، والضغط على خيار الاستعلام عن المعاش.

بعد ذلك يتم إدخال الاسم رباعيًا كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي، وتحديد الشهر المراد الاستعلام عنه، ثم إدخال رقم الهاتف الشخصي بشكل صحيح، وأخيرًا الضغط على زر «استعلام».

وعقب إتمام الخطوات الآتية، تظهر جميع التفاصيل الخاصة بقيمة المعاش وحالة الاستحقاق، ما يتيح للمستفيد الاطلاع على بياناته بسهولة والتأكد من موعد الصرف وقيمة الدعم المستحق.

تكافل وكرامة

أهمية صرف معاش تكافل وكرامة قبل رمضان

يحظى موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026 باهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لتزامنه مع الاستعدادات لشهر رمضان، الذي يشهد زيادة في الإنفاق على السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية.

ويسهم انتظام صرف المعاش في موعده المحدد يوم الأحد 15 فبراير 2026 في دعم الاستقرار الأسري، وتمكين المستفيدين من تلبية احتياجاتهم المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مع استمرار تطبيق زيادة 25% التي بدأ العمل بها منذ أبريل 2025.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها بتوفير قنوات صرف متعددة، وضمان سهولة الوصول إلى الخدمة سواء من خلال البنوك أو البريد أو ماكينات الصراف الآلي، إلى جانب إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 صرف تكافل وكرامة قبل رمضان 2026 زيادة معاش تكافل وكرامة 25 الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي أماكن صرف معاش تكافل وكرامة 2026 معاش تكافل وكرامة 15 فبراير 2026 رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة زيادة دعم تكافل وكرامة أبريل 2025

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

محمود حجازي

بعد أزمته الأخيرة.. محمود حجازي: أبويا وأمي مشافوش ابني ولا مرة

الفنانة حنان يوسف مع أوركيد سامي

حنان يوسف تكشف لصدى البلد شخصيتها في مسلسل "فخر الدلتا"

النجم محمود حجازي

محمود حجازي: كل ما يُقال عني كذب.. وحسبي الله ونعم الوكيل (خاص)

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

