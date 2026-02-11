زوجة حاتم صلاح تحتفل بعيد ميلاده وتعلق: كل سنة وأنا مطمنة إن قلبي في إيد أمينة

احتفلت نهلة راغب بزوجها الفنان حاتم صلاح، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الذى يحتفل به اليوم، الأربعاء، الموافق 11 فبراير.

وشاركت نهلة راغب مقطع فيديو يجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»، وعلقت : "عيد ميلادك يوم مش عادى.. ده اليوم اللى الدنيا قررت تدينى فيه أمان وضهر وسند، كل سنة وأنت جميل، وأفضل احتفل بيك كل سنة وأنا مطمنة إن قلبى فى إيد أمينة".

وأعاد حاتم صلاح مشاركة هذا الفيديو، وتغزل فى زوجته بعد هذه الرسالة الرومانسية، وكتب: "كل سنة وأنتى أجمل وأطعم وأعقل وألطف حاجة وأهم حاجة.. كل سنة وأنتى معايا لحد آخر نفس فيا".



والجدير بالذكر أن الفنان حاتم صلاح يشارك فى بطولة مسلسل «إفراج» لـ عمرو سعد، الذى يقدم شخصية عباس الريس فى دراما شعبية اجتماعية، ويُصنف المسلسل ضمن الأعمال الطويلة التى تُعرض فى موسم رمضان 2026، حيث يتكون المسلسل من 30 حلقة، وسيعرض حصريًا على شاشة قناة «إم بى سى مصر».