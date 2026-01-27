بلاش شغل فلاحين.. تعليقات مصطفى غريب وحاتم صلاح حول دراما رمضان

حرص الفنان مصطفى غريب على دعم زميله الفنان حاتم صلاح، وذلك من خلال ستوري عبر حسابه على إنستجرام، نشر خلالها بوستر مسلسل حاتم صلاح الجديد «إفراج» المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

وعلّق مصطفى غريب على البوستر بطريقة عفوية قائلًا: «دغدغها زي كل مرة يا عم إنت»، في إشارة لطابع حاتم صلاح الكوميدي وحضوره المميز في أعماله الدرامية.



ليرد عليه حاتم صلاح، و أعاد نشر الستوري وعلّق عليها تعليقًا طريفًا قال فيه: «حبيبي إنت يا صاصا، مقدرش أدغدغ حاجة وإنت موجود… مش كيميا هي! وبعدين مش عشان نزلتلك ستوري تنزلي ستوري، بلاش شغل الفلاحين ده.. بحبك، ووحشتني أوي والله».



طرحت منصة mbc شاهد البرومو الدعائى الثانى لمسلسل “إفراج” من بطولة الفنان عمرو سعد ، والذى من المقرر طرحه فى ماراثون رمضان 2026.

أبطال مسلسل “إفراج” وقنوات العرض

ويشارك في بطولة مسلسل إفراج" كل من تارا عماد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد وهو من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، وأحمد بكر ويعرض على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.