الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل الاطمئنان على الأهل بالتليفون من صلة الرحم؟.. إمام السيدة زينب يرد

سؤال الطفل عمر
سؤال الطفل عمر
محمد شحتة

وجه الطفل عمر، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، يقول فيه: هو أنا لو اطمنت على أهلي بالتليفون كده صلة رحم؟

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن هذه الصورة تعتبر من صلة الرحم وفيها أن يتصل الشخص بوالده أو ووالدته ليطمئن عليهم ويسأل عنهم.

وتابع: هذا لا يغني الإنسان عن ألا يذهب إلى أهله ويزورهم في بيوتهم ويسمع منهم ويطمئن عليهم وألا يجعل وسيلة التواصل هاتفيا هي الأساس في صلة الرحم بأهله.

آداب استخدام الذكاء الاصطناعي

ووجهت الطفلة ضحى، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، تقول فيه: ما هي آداب استخدام الذكاء الاصطناعي؟

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إنه يجب تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي ولا أدخل على أمر لا أتقنه، كذلك يجب الوعي بالمخاطر والأمور التي تمثل تهديد من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.

كما يجب تعلم كيفية تأمين البيانات والمعلومات الخاصة بالشخص، وعدم نسب مجهود آخر للنفس فهذا حرام شرعا، والالتزام بالأخلاقيات وعدم الإساءة لأحد، وعدم ارتكاب أفعال غير أخلاقية أو غير قانونية.

طرق تنظيف دهون حوائط المطبخ بسهولة.. وصفات منزلية فعالة للتخلص من أصعب البقع

5 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتساعد على طرد السموم من الجسم في رمضان.. تعرف عليها

هل تشرب كمية كافية من الماء؟.. علامات الجفاف عليك الانتباه لها

طريقة عمل البيف ستراجانوف.. وصفة سهلة ومختلفة

