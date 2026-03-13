قبل ما تعلق أو تعمل شير.. إمام مسجد السيدة زينب يكشف آداب السوشيال ميديا

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، إنه لا يجب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيادة السيارة، وكذلك يجب ألا تنشغلنا عن الواجبات والعبادات.

وأضاف أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يجب عدم استخدام مواقع التواصل في التجسس والتحسس على أخبار الآخرين أو الضرر بالغير.

وأشار إلى أن من آداب استخدام السوشيال ميديا، عدم الحديث فيما لا يفهم، فالنبي قال "من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه".

كما يجب عند استخدام الموبايل والسوشيال ميديا كتابة ما يفيد وما ينفع وأن يكون التعليق حسن وألا يكون فاحش أو يؤذي الغير، لأن الله سيحاسب على ذلك يوم القيامة.