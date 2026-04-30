شركات التأمين تحصل من عملائها 11 مليار جنيه أقساط خلال يناير الماضي

تراجعت قيمة الأقساط التي حصلتها شركات التأمين من عملائها بنسبة 6.4 % خلال شهر يناير 2026.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حصل عليه “صدى البلد”، أن شركات التأمين حصلت أقساط تأمينية بقيمة 10.9مليار جنيه خلال يناير 2026 مقابل 11.6مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2025، بهبوط 6.4 %.

أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 7.3 مليار جنيه في يناير 2026 مقارنة 7.1 مليار جنيه بارتفاع 2.7 % خلال نفس شهر من العام 2025.



أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

انخفضت قيمة الأقساط المحصلة لصالح لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 20.8 %، لتسجل 3.2 مليار جنيه خلال يناير 2026، مقارنة 4.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2025، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

أقساط نشاط التأمين التجاري

تراجعت قيمة الأقساط المحصلة لصالح لنشاط التأمين التجاري لتسجل 7,456 مليار جنيه خلال يناير 2026 مقابل 9,748 مليار جنيه خلال نفس الشهر في 2025، بانخفاض سنوي 23.5 %.

أقساط نشاط التأمين التكافلي

فيما زادت الأقساط المحصلة لصالح نشاط التأمين التكافلي بنحو 80%، لتسجل3,469 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026 مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه في يناير 2025، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجمالي الأقساط خلال العام الماضي

حصَّلت شركات التأمين أقساطا تأمينية بقيمة 121.2مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 94.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 28%

إجمالي التمويلات الممنوحة للقطاع المالي غير المصرفي خلال 2025

وبلغت إجمالي التمويلات الممنوح للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية نحو 1.323.2 تريليون جنيه خلال 2025، مقارنة 887.7 مليار جنيه في العام السابق بنمو 49.1%.

وأظهرت المؤشرات المالية لأنشطة المالية غير المصرفية أن قيمة إصدارات الأسهم مثلت حوالي 52.8 من إجمالي التمويل الممنوح في العام 2025، لتصبح بذلك المكون الأساسي قيمة التمويل الممنوح.