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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الكشف عن ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور في محل عصير قصب بسوهاج | شاهد

جانب من الحملة بسوهاج
جانب من الحملة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج في ضبط كمية من مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" المحظورة داخل أحد محال بيع العصائر بنطاق مدينة طما ، وذلك خلال حملة رقابية مكبرة لإحكام السيطرة على الأسواق وضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

محافظة سوهاج

ومن جانبه، وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، ببدء حملات تفتيشية موسعة تستهدف كافة محال عصير القصب والمنشآت الغذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة. وأكد المحافظ أن الهدف هو قطع الطريق أمام استخدام هذه المادة الكيميائية الخطيرة.

وحماية المواطنين من مخاطرها الصحية الجسيمة، مشدداً على تطبيق العقوبات القانونية الرادعة بحق المنشآت المتلاعبة بالاشتراطات الصحية دون أي تهاون أو تقصير.

وأضاف "راشد " أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لضبط الأسواق وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المحافظة.

وأشار إلى استمرارية وتمدد هذه الحملات في كافة أرجاء سوهاج، مؤكداً أن أجهزة الدولة ستتصدى بكل حزم لأي ممارسات غير قانونية تهدد السلامة العامة للمستهلكين أو تمس صحة المواطن السوهاجي.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملات تمكنت من تحرير 32 محضر متنوع لمحال العصائر والمرطبات لعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وأن هناك حملات تمشيطية شاملة تطال محال العصائر، والأكشاك، والسيارات المتنقلة.

وأشار "التوني" إلى أن الجهود الرقابية تتركز حالياً على مراجعة مصادر المواد الخام المستخدمة في تحضير المشروبات لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية. كما تقوم فرق سلامة الغذاء بسحب عينات عشوائية وبصفة دورية لتحليلها بالمعامل المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين لإحكام السيطرة على الأنشطة الغذائية ذات الخطورة وصون حقوق المستهلكين.

سوهاج ثاني أكسيد التيتانيوم عصير حملة محافظ سوهاج

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