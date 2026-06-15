محافظ سوهاج يتفقد مصنع تجفيف البصل والثوم باستثمارات 150 مليون جنيه

تفقد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، أعمال المرحلة الإنشائية والمعمارية لمشروع مصنع تجفيف البصل والثوم الجاري تنفيذه بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر، والذي يعد أحد المشروعات التنموية الواعدة بالمحافظة.

ماذا حدث؟

وخلال جولته، تابع المحافظ معدلات التنفيذ بالمشروع، واطمأن على سير الأعمال الإنشائية وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أهمية المشروع في دعم القطاع الصناعي وخلق قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، خاصة محصولي البصل والثوم اللذين يمثلان جزءًا مهمًا من الإنتاج الزراعي في صعيد مصر.

ويقع المصنع على مساحة تقدر بنحو 20 فدانًا داخل المنطقة الصناعية بحي الكوثر، ويضم أحدث المعدات والتقنيات المستخدمة في صناعة وتجفيف البصل والثوم وفق المعايير الحديثة، بما يسهم في رفع جودة المنتج النهائي وزيادة قدرته على المنافسة داخل الأسواق المحلية والخارجية.

ويأتي تنفيذ المشروع من خلال هيئة تنمية الصعيد، في إطار بروتوكول التعاون المبرم مع محافظة سوهاج، والذي يستهدف إقامة مشروعات تنموية وصناعية تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب، فضلًا عن دعم الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 150 مليون جنيه، ما يعكس حجم الاستثمارات الموجهة لتعزيز البنية الصناعية بالمحافظة، وتحويل المواد الخام الزراعية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، بما ينعكس إيجابًا على دخل المزارعين ويدعم سلاسل الإنتاج والتسويق.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمصنع وتسليمه خلال شهر ديسمبر من عام 2026، ليبدأ بعدها مرحلة التشغيل الفعلي، وسط توقعات بأن يمثل المشروع إضافة قوية للقطاع الصناعي بسوهاج، وأن يفتح آفاقًا جديدة أمام تصدير منتجات البصل والثوم المجفف إلى الأسواق المختلفة.

ويعد المشروع أحد النماذج التي تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة في محافظات الصعيد، من خلال إقامة مشروعات إنتاجية قادرة على استثمار المزايا النسبية لكل محافظة، وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.