جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
من الدمغة إلى الفاتورة.. كيف تحمي نفسك من الذهب المغشوش؟
تفاصيل جريمة لا أخلاقية هزت محافظة الغربية ضحيتها طـ.ـفل لم يبلغ 10 سنوات
زاهي حواس : إطلاق حملة كبرى لاستعادة المسلة المصرية في بريطانيا.. أوبرا ضخمة عن الملك توت بالتعاون مع كاتب إيطالي وموسيقي عالمي
بعد قرار الأهلي.. تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك والـATM
كوارث الغاز.. مصرع ممرضة خنقا أثناء الاستحمام في المنوفية
حب النبي والوطن يجمع زوار معرض الكتاب.. وتزايد الإقبال على جناح الأزهر وفعالياته الثقافية والدينية
زياد السيسي بطل سلاح السيف: العودة لمنصات التتويج دافع قوي وهدفي ميدالية أولمبية في لوس أنجلوس 2028
"حسبي الله ونعم الوكيل".. إيمان عز الدين تُوجّه دعاءً مؤلمًا بعد أذى طال أولادها
قناة عبرية: مسؤول سابق بالموساد يتوقع موعد "سقوط النظام الإيراني"
SPORT الإسبانية: حمزة عبد الكريم موهبة استثنائية والصفقة الأبرز في برشلونة
الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
علياء فوزى

بلغت إجمالي التمويلات الممنوح للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية نحو 1.323.2 تريليون جنيه خلال 2025، مقارنة 887.7 مليار جنيه في العام السابق بنمو 49.1%.

وأظهرت المؤشرات المالية لأنشطة المالية غير المصرفية التى عرضتها هيئة الرقابة المالية خلال المؤتمر الصحفي السنوي لها اليوم، أن قيمة إصدارات الأسهم مثلت حوالي 52.8 من إجمالي التمويل الممنوح في العام 2025، لتصبح بذلك المكون الأساسي قيمة التمويل الممنوح.

الأنشطة المالية غير المصرفية 

وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي حيث بلغت 12.1% من إجمالي التمويل، في المرتبة الثالثة جاءت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 99% يليها قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.6% ، من إجمالي التمويل الممنوح، يليه التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  ومتناهية الصغر بنسبة 7.2%، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي وبنسبة 6.6%، ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي الممنوح والتى سجلت 2,7%.

الرقابة المالية التأجير التمويلي التمويل العقاري الأسهم التمويل الاستهلاكي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

حمزة عبد الكريم

رسمياً حمزة عبد الكريم لاعباً في نادي برشلونة .. تفاصيل

وزيرة التخطيط ورئيس البنك الدولي

التخطيط: تعزيز التعاون الفني بين البنك الدولي ووحدة الشركات المملوكة للدولة

جانب من المؤتمر الصحفي

بنمو 48%.. 830 مليار جنيه قيمة إصدارات الاوراق المالية خلال 2025

صورة تعبيرية

مسئولو أجهزة المدن الجديدة يتفقدون المشروعات السكنية والخدمية

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

