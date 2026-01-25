الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025

بلغت إجمالي التمويلات الممنوح للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية نحو 1.323.2 تريليون جنيه خلال 2025، مقارنة 887.7 مليار جنيه في العام السابق بنمو 49.1%.

وأظهرت المؤشرات المالية لأنشطة المالية غير المصرفية التى عرضتها هيئة الرقابة المالية خلال المؤتمر الصحفي السنوي لها اليوم، أن قيمة إصدارات الأسهم مثلت حوالي 52.8 من إجمالي التمويل الممنوح في العام 2025، لتصبح بذلك المكون الأساسي قيمة التمويل الممنوح.

الأنشطة المالية غير المصرفية

وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي حيث بلغت 12.1% من إجمالي التمويل، في المرتبة الثالثة جاءت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 99% يليها قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.6% ، من إجمالي التمويل الممنوح، يليه التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 7.2%، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي وبنسبة 6.6%، ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي الممنوح والتى سجلت 2,7%.