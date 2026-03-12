وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط خفض التصعيد وتعزيز التعاون الاقتصادي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والسيدة "دوبرافكا سويتشا"، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط، يوم الخميس 12 مارس، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر لتعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وثمن الوزير عبد العاطي خلال الاتصال ما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من تطور لافت، لاسيما في أعقاب القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في أكتوبر الماضى، مشيراً إلى أن القمة مثلت دفعة قوية لمسار التعاون المشترك، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.

كما أكد على ضرورة البناء على مخرجات القمة، والعمل على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات. وأعرب وزير الخارجية عن التطلع للتعجيل بصرف القسط الثاني من حزمة الدعم الكلى المقدمة إلى مصر، فى ضوء التداعيات السلبية للتصعيد العسكرى الذى يشهده المنطقة على أسعار الطاقة، واضطراب خطوط الملاحة الدولية، وسلاسل الامداد، وتراجع عوائد قناة السويس وانعكاس كل ذلك على الاقتصاد المصرى.

كما تبادل الجانبان الرؤى إزاء خطة عمل ميثاق المتوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي رؤية مصر للميثاق، إلى جانب عدد من المشروعات والمبادرات المقترحة في هذا الإطار، مؤكدا أهمية تعزيز التكامل بين دول البحر المتوسط ومواجهة التحديات المشتركة، والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما أطلع الوزير عبد العاطي المسئولة الأوروبية على موقف مصر من المستجدات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي والحلول السياسية، منوها إلى أهمية الاحتكام للحوار والدبلوماسية لاحتواء الموقف، محذراً من خطورة اتساع دائرة الصراع وتقويض أمن واستقرار المنطقة ودول الاتحاد الأوروبى.