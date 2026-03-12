وزير الخارجية: لا مبرر للاعتداءات على الدول العربية

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي لـ لنظيره السعودي، أننا ندعم المملكة والدول العربية في مواجهة أي تحديات تمس أمنها، وندين الاعتداءات التي استهدفت أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة.

وأضاف عبد العاطي، أنه لا مبرر للاعتداءات على الدول العربية، ونؤكد ضرورة الاحترام الكامل لمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول.



وأشار إلى أننا نثمن جهود السعودية لدعم عمليات إجلاء المواطنين المصريين في ظل الظروف الراهنة، وحذر من التداعيات الكارثية للحرب في الشرق الأوسط واتساع نطاق الصراع، وأن الحرب في الشرق الأوسط تضع المنطقة أمام تحديات جسيمة.



ودعا وزيرا خارجية مصر والسعودية إلى تغليب الحلول السياسية والاحتكام للحوار والدبلوماسية، ويحذران من انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع وفوضى شاملة.

