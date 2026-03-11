وزيرة الخارجية الآيسلندية: بلادنا قد تصبح العضو التالي في الاتحاد الأوروبي

قالت وزيرة خارجية آيسلندا ثورجيردور كاترين جونارسدوتير؛ إن بلادها قد تتمكن من إنهاء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي خلال "عام ونصف العام"، وتصبح الدولة العضوة الثامنة والعشرين في التكتل الأوروبي.

وأوضحت الوزيرة الآيسلندية، التي تقود حزب "فيدريسن" المؤيد للاتحاد الأوروبي، في تصريحات لمجلة /بولتيكو/، إن استكمال المفاوضات للانضمام إلى التكتلظ" لن يكون معقدا للغاية" وقد يكون "عملية سريعة نسبيا"، إذا صوّت الآيسلنديون لصالح استئناف المفاوضات.

وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة (جالوب) تقاربا في النتائج في آيسلندا، إذ أيد 52% من المشاركين استئناف مفاوضات الانضمام للاتحاد، في مقابل 48% عاضوا استئنافها.

وستجري آيسلندا استفتاء في 29 أغسطس حول ما إذا كانت ستستأنف المفاوضات التي سبق أن توقفت.

وتعد آيسلندا عضوا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية كما أنها جزء من منطقة السفر الحر اتفاقية شنجن، مما يعني أنها تطبق بالفعل كثيرا من قوانين الاتحاد الأوروبي.