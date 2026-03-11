قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«القومي للمرأة»: مصر ماضية بثبات نحو تحقيق الوصول الكامل إلى العدالة للنساء والفتيات | صور
زيادة سنوية 10%.. تفاصيل رسوم ترخيص وتجديد المستشفيات الجامعية
ضبط 3967 لتر سولار مجمعة بالسوق السوداء داخل محطتي وقود في البحيرة
فضل ليلة القدر في القرآن والسنة وكيفية اغتنامها | خير من ألف شهر
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء: "المحبة لا تسقط" هي قانون الأسبوع الرابع من الصوم
هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام
وزيرة الخارجية الآيسلندية: بلادنا قد تصبح العضو التالي في الاتحاد الأوروبي

قالت وزيرة خارجية آيسلندا ثورجيردور كاترين جونارسدوتير؛ إن بلادها قد تتمكن من إنهاء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي خلال "عام ونصف العام"، وتصبح الدولة العضوة الثامنة والعشرين في التكتل الأوروبي.

وأوضحت الوزيرة الآيسلندية، التي تقود حزب "فيدريسن" المؤيد للاتحاد الأوروبي، في تصريحات لمجلة /بولتيكو/، إن استكمال المفاوضات للانضمام إلى التكتلظ" لن يكون معقدا للغاية" وقد يكون "عملية سريعة نسبيا"، إذا صوّت الآيسلنديون لصالح استئناف المفاوضات.

وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة (جالوب) تقاربا في النتائج في آيسلندا، إذ أيد 52% من المشاركين استئناف مفاوضات الانضمام للاتحاد، في مقابل 48% عاضوا استئنافها.

وستجري آيسلندا استفتاء في 29 أغسطس حول ما إذا كانت ستستأنف المفاوضات التي سبق أن توقفت.

وتعد آيسلندا عضوا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية كما أنها جزء من منطقة السفر الحر اتفاقية شنجن، مما يعني أنها تطبق بالفعل كثيرا من قوانين الاتحاد الأوروبي.

