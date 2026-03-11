قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة سنوية 10%.. تفاصيل رسوم ترخيص وتجديد المستشفيات الجامعية
ضبط 3967 لتر سولار مجمعة بالسوق السوداء داخل محطتي وقود في البحيرة
فضل ليلة القدر في القرآن والسنة وكيفية اغتنامها | خير من ألف شهر
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء: "المحبة لا تسقط" هي قانون الأسبوع الرابع من الصوم
هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام
المحبة الصادقة.. البابا تواضروس يواصل سلسلة قوانين كتابية روحية
بالصور

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر.. تعرف عليهم ‏

كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع اسعار بعض طرازاتهم و البعض الاخر لخفض أسعار سياراته ، بعد وقوع الازمة الاخيرة والحرب الايرانية الأمريكية.

تراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض طرازات السيارات إلى 100 ألف جنيه، ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق ، بعد ان كان هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية باسعار السيارات .

كما أرتفعت اسعار البنزين مؤخرا داخل السوق المحلى، خلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر:

‏1- بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك 1300 سي سي بقوة 95 حصان و عزم دوران ‏‏120 نيوتن/متر ،وتأتي ساجا بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات مزود بتقنية ‏VVT، وتستهلك 5.6 لتر من الوقود لكل 100 كم.‏

أما عن سعر السيارة بروتون ساجا ، فتاتي بفئة واحدة بسعر ‏599.900 جنيه.

2- سوزوكي سويفت

تعتمد سيارة سوزوكي الصغيرة على سواعد محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1.2 لتر وينتج قوة 81 حصان و111 نيوتن ميتر، ويرتبط بناقل حركة 5سرعات CVT أوتوماتيك، وتستهلك 3.8 لتر من الوقود لكل 100 كم.

أما عن سعر السيارة سوزوكي سويفت، فتاتى كالتالي :

- الفئة الأولى بسعر ‏775 ألف جنيه ‏.

‏- الفئة الثانية بسعر ‏‏800 ‏ألف جنيه ‏.‏

3- نيسان جوك

تعتمد السيارة على منظومة حركة إقتصادية وشبابية تشمل محرك 1000 سي سي تيربو مكون من 3 أسطوانات يولد قوة 115 حصان وعزم دوران 200 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي DCT بــ7 سرعات دفع أمامي، وتستهلك 4.8 لتر من الوقود لكل 100 كم .

أما عن سعر السيارة نيسان جوك، فتاتى كالتالي :‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏‏1,019,900 جنيه.‏

‏- الفئة الثانية بسعر ‏‏‏1,124,900 جنيه.‏            

‏- الفئة الثاثة بسعر ‏‏‏1,174,900 جنيه‏.‏             

‏4- رينو كارديان

تعتمد كارديان على محرك صغير ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر تيربو يولد 100 ‏حصان و142 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك، وخزان الوقود 50 لترا، وتستهلك 5.6 لتر من الوقود لكل 100 كم.‏

أما عن سعر السيارة رينو كارديان، فتاتى كالتالي :‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏800 ألف جنيه.‏

‏- الفئة الثانية بسعر ‏850 ألف جنيه.‏    

‏- الفئة الثاثة بسعر ‏900 ألف جنيه‏.‏     

5- رينو تاليانت

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT، وتستهلك 5.6 لتر من الوقود لكل 100 كم.

أما عن سعر السيارة رينو كارديان، فتاتى كالتالي :‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏‏675 ألف جنيه.‏               

‏- الفئة الثانية بسعر ‏‏725 ألف جنيه.‏    

سوق السيارات المصري اسعار البنزين بروتون ساجا سوزوكي سويفت نيسان جوك رينو كارديان رينو تاليانت

