قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد ضرب ريال مدريد مانشستر سيتي بثنائية.. أمير هشام يشيد بـ «فالفيردي»
خالد الغندور: ضربة جزاء إنبي الثانية ضد الزمالك صحيحة
«الجبهة الوطنية»: اضطرابات العالم تضغط على الاقتصاد الدولي.. ومصر تدير الأزمات بحكمة وصلابة
أمير قطر والرئيس التركي يناقشان التصعيد الإقليمي وجهود تعزيز الأمن
القبض على سيدتين وعاملين تعدوا على مالك محل بسلاح أبيض بالشرقية
«أبو الغيط»: دعم دولي لموقف العرب ضد الهجمات الإيرانية
أسامة كبير: إيران لديها مخزون يصل إلى 4 آلاف صاروخ وتستطيع مواصلة الحرب لأسابيع |فيديو
صلاة التهجد.. فضلها وأفضل أوقاتها وكيفية أدائها
حقيقة توصل ليفربول لاتفاق مع ألونسو لتدريب الفريق
رغم ارتفاع البنزين والسولار.. نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة للمصريين بشأن الأسعار
إدارة ترامب تدرس إمكانية نشر قوات خاصة داخل إيران لتأمين مخزونها من اليورانيوم
كواليس مفاجأة بشأن عقوبة الكاف للأهلي في دوري أبطال إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت تدين استهداف ميناء صلالة وتحذر من تهديد التجارة الدولية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أدانت دولة الكويت الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عُمان، معتبرة أن استهداف الموانئ والمنشآت الاقتصادية يمثل تصعيداً خطيراً يهدد حركة التجارة الدولية وسلامة المرافق الحيوية في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما وصفته بـ«العدوان الإيراني الآثم» الذي استهدف ميناء صلالة، وأسفر عن أضرار في بعض خزانات الوقود بالميناء.

وأكدت الوزارة أن استهداف الموانئ والمنشآت الاقتصادية يقوض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، محذرة من تداعيات مثل هذه الهجمات على حركة الملاحة والتجارة الدولية.

كما شددت على وقوف الكويت إلى جانب سلطنة عمان، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه صون أمنها وحماية منشآتها الحيوية والحفاظ على استقرارها.

وفي تطور متصل، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع تعود إلى عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع تلك الهجمات.

يأتي ذلك في وقت اعتمد فيه مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته البحرين باسم دول مجلس التعاون الخليجي والأردن يدين الهجمات الإيرانية على عدد من دول المنطقة ويدعو إلى وقفها فوراً.

وحصل مشروع القرار على تأييد 13 عضواً في المجلس، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ما سمح بتمريره دون استخدام حق النقض.

ويتضمن القرار إدانة الهجمات المنسوبة إلى إيران ضد دول في المنطقة، والتنديد باستهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، إضافة إلى التحذير من تداعيات التهديدات التي تطال مضيق هرمز ومنظومة الملاحة البحرية الدولية على أمن الممرات المائية والاستقرار الإقليمي.

وكانت روسيا قد طرحت في وقت سابق مشروع قرار بديل قالت إنه «أقل تصادمية» ويأخذ في الاعتبار البعد الإقليمي للتطورات الجارية، غير أن المجلس اعتمد المشروع الذي تقدمت به البحرين نيابة عن الدول الخليجية والأردن.

الكويت استهدف ميناء صلالة حركة التجارة الدولية وزارة الخارجية الكويتية العدوان الإيراني مجلس الأمن الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة القيادات لبحث تجديد عدد من الوظائف القيادية

تعريفة الركوب الجديدة

محافظ القليوبية: وضع ملصقات بأسعار التعريفة على سيارات الأجرة لضمان حقوق المواطنين

مستشفي جامعة بني سويف

عميد كلية الطب ببني سويف يتفقد أعمال التجديدات بقسمي الصدرية والجراحة بالمستشفى الجامعي

بالصور

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر.. تعرف عليهم ‏

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود

أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين

وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى

يحميك من أمراض خطيرة.. تناول التين المجفف

يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف

فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد