بودو جليمت يقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية أمام سبورتينج لشبونة







وضع فريق بودو جليمت النرويجي قدمًا في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه سبورتينج لشبونة بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من المسابقة.

وافتتح الفريق النرويجي التسجيل في الدقيقة 32 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح سوندري فيت، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن أولي ديدريك بلومبرج من مضاعفة النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، مستفيدًا من خطأ دفاعي من لاعبي سبورتينج لشبونة، لينفرد بالحارس ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، عزز كاسبر هوج تقدم بودو جليمت بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 71، بعد عرضية متقنة من ينس بيتر هوج، حولها المهاجم إلى داخل المرمى رغم الرقابة الدفاعية من لاعبي الفريق البرتغالي.

ويواصل الفريق النرويجي، الذي يعد أحد مفاجآت البطولة هذا الموسم، نتائجه المميزة بعدما حقق فوزه الخامس خلال 11 مباراة في البطولة، سجل خلالها 22 هدفًا، إلى جانب ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم خلال مرحلة الدوري.

وكان بودو جليمت قد نجح في الوصول إلى هذا الدور بعد إقصاء إنتر ميلان في الملحق المؤهل إلى دور الـ16، ليؤكد حضوره القوي في النسخة الحالية من البطولة القارية.