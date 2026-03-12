قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين تدعو إلى احترام سيادة الدول غير المشاركة في الحرب مع إيران
احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز ومدينة أبو صوير
أبو العينين: الحروب العالمية تفرض استراتيجية جديدة لتحويل التحديات إلى فرص لمصر
حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
رياضة

بودو جليمت يقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية أمام سبورتينج لشبونة

سبورتنج لشبونة بودو جليمت
سبورتنج لشبونة بودو جليمت
حمزة شعيب


 


وضع فريق بودو جليمت النرويجي قدمًا في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه سبورتينج لشبونة بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من المسابقة.

وافتتح الفريق النرويجي التسجيل في الدقيقة 32 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح سوندري فيت، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن أولي ديدريك بلومبرج من مضاعفة النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، مستفيدًا من خطأ دفاعي من لاعبي سبورتينج لشبونة، لينفرد بالحارس ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، عزز كاسبر هوج تقدم بودو جليمت بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 71، بعد عرضية متقنة من ينس بيتر هوج، حولها المهاجم إلى داخل المرمى رغم الرقابة الدفاعية من لاعبي الفريق البرتغالي.

ويواصل الفريق النرويجي، الذي يعد أحد مفاجآت البطولة هذا الموسم، نتائجه المميزة بعدما حقق فوزه الخامس خلال 11 مباراة في البطولة، سجل خلالها 22 هدفًا، إلى جانب ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم خلال مرحلة الدوري.

وكان بودو جليمت قد نجح في الوصول إلى هذا الدور بعد إقصاء إنتر ميلان في الملحق المؤهل إلى دور الـ16، ليؤكد حضوره القوي في النسخة الحالية من البطولة القارية.

بودو جليمت سبورتينج لشبونة دوري أبطال أوروبا

