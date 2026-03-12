الصين تدعو إلى احترام سيادة الدول غير المشاركة في الحرب مع إيران

دعا المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، فو تسونج، إلى احترام سيادة الدول التي لا تشارك في الحرب مع إيران، مطالبا بوقف فوري للأعمال العدائية لتجنب اتساع رقعة الصراع.

وخلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، أكد تسونج ضرورة تهدئة التوترات، مشددا على أهمية وقف التصعيد في المنطقة.



في المقابل، أدان المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة “مايك والتز”، الهجمات التي تنسبها واشنطن إلى إيران ضد مدنيين في دول مجاورة، مشيرًا إلى أن طهران استهدفت منشآت مدنية في الإمارات العربية المتحدة.

كما اعتبر “والتز” أن إيران تسهم في نشر الفوضى في المنطقة، مؤكدًا إدانة بلاده لاستهداف البنية التحتية المدنية في دول الخليج وعدة دول أخرى.



وفي السياق ذاته، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا يطالب بالوقف الفوري للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، ويدين أي عمل أو تهديد يهدف إلى تعطيل الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وحظي القرار بتأييد 13 عضوًا في المجلس، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.