مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

أثار الفنان والإعلامي مراد مكرم حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقه على انتشار مقاطع فيديو تظهر تعذيب كلاب في بعض المناطق، مطالب بضرورة التدخل الحاسم لوقف مثل هذه الممارسات.

وكتب مكرم عبر حساباته على السوشيال ميديا معبرًا عن غضبه من تلك المشاهد، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل انتهاك واضح للرحمة والإنسانية، داعي إلى محاسبة المتورطين في إيذاء الحيوانات.

كانت الأجهزة الأمنية، قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص ونجله يستقلان دراجة نارية بربط كلب وسحله بالقليوبية.

